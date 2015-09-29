С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили более 71 тысячи военных

С начала проведения Антитеррористической операции статус участника боевых действий получили более 71 тысячи военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк сегодня на брифинге в Киеве.

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«Комиссия Минобороны Украины и ВСУ по вопросам определения статуса участника боевых действий лицам, которые принимали непосредственное участие в проведении АТО, продолжают работу. Так, за минувшую неделю такой статус получили 198 военнослужащих и работников Минобороны», - отметила она.

В целом, по словам Гаврилюк, с начала проведения АТО статус участника боевых действий получили 71 тысяча 231 человек.