В Генштабе предлагают предоставлять раненным статус участника боевых действий автоматически

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба на своей странице в Facebook.

"Несправедливым является такое положение дел, когда чиновник возвращается из зоны АТО, проведя там несколько дней, и получает статус участника боевых действий, а большинство бойцов находятся по несколько месяцев на передовой и статус УБД получают только после возвращения из зоны АТО", - говорится в сообщении пресс-службы.

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При этом в Генштабе считают, что на сегодняшний день очевидной является необходимость ревизии списков участников боевых действий. Потому что есть большая разница, которая вызывает справедливое возмущение военнослужащих, которые в течение длительного времени выполняют задачи в зоне АТО на передовой.

"Быть в тыловых районах зоны АТО или на передовой - принципиальная разница. Статус УБД должны получать только непосредственные участники боевых действий", - заявили в Генштабе.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ИНИЦИИРУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЧТО РАНЕНЫЕ В ЗОНЕ АТО ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДОЛЖНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЛУЧАТЬ СТАТУС УЧАСТ... Posted by Пресс-служба Генерального штаба ВСУ on 8 Июнь 2015 г.

Поэтому Генеральный штаб инициирует предложение, что раненые в зоне АТО военнослужащие должны автоматически получать статус УБД, как такие, что кровью подтвердили свою деятельность в контртеррористической операции.