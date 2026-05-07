Samsung обновила список смартфонов, которые больше не получат обновлений

Упомянутые Galaxy перестанут получать как новые прошивки, так и обновления безопасности.

Компания Samsung завершает цикл программной поддержки сразу для трех популярных смартфонов среднего класса – Galaxy A13, Galaxy A23 и Galaxy M33 5G. С мая 2026 года устройства официально выбывают из списка тех, кто будет получать новые обновления и патчи безопастности.

Все три телефона вышли в апреле 2022 года с Android 12 и оболочкой One UI 4.0. Samsung обеспечивала их обновлениями четыре года, что соответствует изначально заявленному сроку поддержки, пишет SamMobile.

Galaxy A13 и Galaxy A23 получили по два крупных обновления операционной системы – финальной версией для них стала Android 14 (One UI 6). Более "долгоживущий" Galaxy M33 5G получил четыре крупных обновления и завершил цикл на One UI 8 (Android 16).

Видео дня

После окончания поддержки эти Galaxy больше не будут получать регулярные патчи безопасности и новые версии ПО – за исключением редких критических исправлений уязвимостей.

Пользователям, для которых важны актуальные обновления и безопасность, Samsung рекомендует рассмотреть переход на более новые модели, где срок поддержки уже увеличен до шести лет обновлений Android и One UI.

Ранее в этом году Samsung завершила поддержку популярной линейки Galaxy S21. Сейчас компания предоставляет для многих Galaxy до 7 лет обновлений, но во времена выхода Galaxy S21 действовала другая политика, поэтому их отправили "на пенсию" спустя 5 лет.

Ранее в сети появился список смартфонов Samsung, которые получат новейшую прошивку One UI 8.5. Среди них есть не только флагманы, но и бюджетные устройства серий Galaxy A, M и F.

Вас также могут заинтересовать новости: