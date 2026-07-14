Какие Samsung обновятся до Android 17: ищите здесь свой смартфон или планшет

В сети появился полный список устройств Samsung, которые получат следующую версию прошивки – One UI 9 на базе Android 17. Информацию о них выложили на портале Gizmochina, регулярно отслеживающий выход новых прошивок для аппаратов производителя.
Анонс новой оболочки должен состояться 22 июля вместе с "раскладушками" Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8. Именно они первыми получат новую One UI "из коробки", а распространение обновления для других устройств начнется немного позже.
Устройства Samsung, которые получат One UI 9.0 на базе Android 17:
Смартфоны линейки Galaxy S:
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE;
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE.
Складные смартфоны:
Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
Смартфоны линейки Galaxy A:
Galaxy A57, A56, A55, A54
- Galaxy A37, A36, A35, A34
- Galaxy A27, A26, A25, A24
- Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)
- Galaxy A07 (4G/5G), A06 5G
Смартфоны линейки Galaxy M:
- Galaxy M56, M55, M55s, M54
- Galaxy M47
- Galaxy M36, M35, M34
- Galaxy M17, M17e, M16, M15
- Galaxy M07, M06
Смартфоны линейки Galaxy F:
- Galaxy F70e
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy F17, F16, F15
- Galaxy F07, F06
Смартфоны линейки Galaxy ХCover:
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
Планшеты линейки Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
В первых рядах на получение One UI 9.0 будут флагманские и среднебюджетные устройства. До конца 2026 года свежую прошивку должны получить все поддерживаемые устройства, если вдруг не произойдет каких‑то непредвиденных задержек.
Совершенно точно обновление One UI 9.0 не придет на устройства Samsung, которые в 2026 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – семейство Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 и другие популярные модели.