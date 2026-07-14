Теперь новейшую iOS 27 могут скачать все желающие: как обновить свой Айфон

Apple оптимизировала iOS 27 на старых айфонах, поэтому даже семилетний iPhone 11 получил обновление.

Apple открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему все пользователи поддерживаемых iPhone могут оценить новую операционную систему примерно за два месяца перед финальным выпуском. Бета-версии для разработчиков тестируются с начала июня.

Перед обновлением рекомендуется убедиться, что устройство поддерживает iOS 27. Новая ОС совместима с iPhone 11 и новее, включая серию iPhone 17. В Apple обещают, что старые смартфоны будут работать на iOS 27 быстрее, чем на всех предыдущих версиях.

Как установить iOS 27 на свой iPhone

1. Откройте Safari на iPhone и авторизируйтесь на сайте программы бета-тестирования Apple. Вам будет предложено войти в систему, используйте свой Apple ID и пароль.

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2. Прокрутите страницу вниз до раздела Get Started и нажмите на выделенную синим ссылку "enroll your iOS device".

3. На iPhone перейдите по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" → "Бета-обновления" → и выберите "Общедоступная бета-версия iOS 27".

После загрузки операционная система автоматически установится, а телефон перезагрузится. Весь процесс занимает от 10 до 15 минут.

В случае с iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 и visionOS 27 порядок действий аналогичный.

Добавим, что перед установкой новой iOS рекомендуется сделать резервную копию iPhone. Это необходимо на случай, если что-то пойдет не так во время установки, либо вы решите откатиться на iOS 26.

Одним из главных нововведений iOS 27 стала "поумневшая" Siri с поддержкой ИИ. Устаревший голосовой помощник преобразился в отдельное приложение в стиле ChatGPT: он может управлять настройками iOS, искать информацию на вашем смартфоне и запоминать диалоги.

Также Apple серьезно поработала над отзывчивостью и быстродействием iOS. Приложения теперь открываются на 30% быстрее, а скорость передачи через AirDrop увеличили на 80%. Еще по просьбе пользователей добавили слайдер прозрачности интерфейса Liquid Glass. Больше об улучшениях iOS 27 можно узнать здесь.

Финальная версия iOS 27 выйдет в сентябре 2026 года – в один день с iPhone 18. Также на осенней презентации ожидается анонс новых Apple Watch и iPad. Всего до конца года Apple планирует выпустить более 15 новых гаджетов.

Ранее инсайдер поделился макетами iPhone 18 Pro во всех четырех цветах. Оранжевый цвет, ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой: его место займет новая бордовая расцветка "Темная вишня".

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