Первый модульный реактор планируют запустить уже в 2030-м, а остальные в течение следующих пяти лет.

Компания Google подписала "первое в мире" соглашение о получении электроэнергии от малых ядерных реакторов для поддержки своих проектов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно соглашению со стартапом Kairos Power, поисковый гигант поддержит строительство шести или семи малых ядерных реакторов (ММР), способных генерировать 500 мегаватт электроэнергии. Ожидается, что первый из них начнет работать уже в 2030 году, а остальные – к 2035-у.

Google надеется, что эта сделка обеспечит низкоуглеродное решение для питания центров обработки данных, которым требуются огромные объемы электроэнергии.

Как пишет The Guardian, бурный рост генеративного ИИ, а также облачного хранения данных привел к увеличению потребностей технологических компаний в электроэнергии.

В прошлом месяце Microsoft "воскресила" выведенный из эксплуатации ядерный реактор в Три-Майл-Айленде для питания своих ИИ-серверов. В истории США еще не было такого, чтобы закрытая АЭС возвращалась в строй и тем более поставляла всю энергию одному заказчику. А в начале этого года Amazon купила у Talen Energy центр обработки данных, работающий на ядерной энергии.

Предполагается, что пользоваться ИИ с каждым годом станет все дороже. К примеру, OpenAI планирует к 2029 году увеличить стоимость подписки ChatGPT с $20 в месяц до $44.

А до конца 2024 года OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которую человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

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