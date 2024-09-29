Ожидается, что процесс повышения цены растянется на пять лет. Пока пользователи платят $20 в месяц.

OpenAI планирует значительно увеличить стоимость подписки на самый популярный ИИ-чатбот – ChatGPT – в течение следующих пяти лет.

Согласно внутренним документам, полученным The New York Times, к концу текущего года цена увеличится с $20 до $22 в месяц, а к 2029 году достигнет уже $44.

Сейчас, как отмечает NY Times, доходы OpenAI значительно уступают расходам. Например, за весь 2024 год компания намерена заработать $3.7 миллиарда, но ее убытки ожидаются на уровне $8.7 миллиарда, главным образом из-за затрат на зарплаты и инфраструктуру.

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Основной рост OpenAI обеспечен популярностью ChatGPT – по состоянию на июнь ИИ-чат-ботом пользовалось около 350 млн человек, что в 3,5 раза больше, чем в марте. Компания также отмечает, что около 10 миллионов юзеров платят за подписку ChatGPT, и компания планирует постепенно увеличивать ее стоимость, чтобы поддерживать рост доходов.

OpenAI также планирует к 2025 году завершить переход от некоммерческой к коммерческой модели, что позволит инвесторам получать более высокую прибыль, делая компанию более привлекательной для новых спонсоров.

Напомним, недавно OpenAI выпустила свою первую версию ИИ с "мозгом" на уровне доктора наук. Новая ИИ-модель уже доступна пользователям ChatGPT в виде превью-версии. Для запуска нужна подписка Plus и Team.

А до конца 2024 года OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

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