Google Chrome предупреждает о скором отключении блокировщиков рекламы

В браузере осуществляется переход на систему Manifest v3, запущенную еще в 2020 году.

Google Chrome начал предупреждать пользователей о скором отключении блокировщиков рекламы и других популярных расширений в связи с прекращением поддержки платформы Manifest v2. На это обратил внимание портал BleepingComputer.

"Это расширение вскоре может перестать поддерживаться, поскольку оно не соответствует передовым практикам для расширений Chrome", – говорится на странице uBlock Origin. Сейчас это самый популярный блокировщик рекламы с аудиторией свыше 34 млн.

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Тестовые версии Chrome уже обновились до версии 130, в которой отключена поддержка Manifest V2, поэтому в них пропала поддержка многих популярных расширений. Ожидается, что стабильная версия Chrome 130 выйдет во второй половине октября, и для многих пользователей это может стать неприятным сюрпризом.

Ранее стало известно, что Manifest V3 заметно ухудшит возможности блокировщиков рекламы. Вместо самостоятельной блокировки запросов, расширения будут обязаны запрашивать фильтрацию у Chrome. При этом список правил фильтрации существенно ограничен и не покрывает потребностей блокировщиков рекламы.

Остальные веб-браузеры, работающие на движке Chromium, включая Microsoft Edge и Opera, пока что не обязаны полностью переходить на Manifest V3 и сохранят широкую поддержку V2 как минимум до 2025 года.

Тем, кто не желает мириться с рекламой, есть смысл уже сейчас рассмотреть переход на другой браузер. Отличной альтернативой Chrome называют Safari и Firefoх. Все дело в том, что их собственные движки позволяют поддерживать расширения вне зависимости от изменений Google.

Актуальные цифры показывают, что Chrome остается самым популярным браузером среди пользователей, причем с огромным отрывом – его доля составляет 65%. За ним идут Edge и Safari, которыми в сумме пользуются около 25% пользователей.

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