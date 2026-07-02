PlayStation полностью откажется от дисков – игры будут выходить только в 'цифре'

Начиная с января 2028 года все новые релизы для консолей PlayStation будут распространяться исключительно в цифровом формате.

Sony официально объявила о прекращении производства физических дисков с играми. Начиная с января 2028 года, новые релизы будут выходить только в цифре и в виде кодов загрузки. Это касается не только игр PlayStation Studios, но и от сторонних разработчиков, пишет VGC.

Sony объясняет это реакцией на изменение предпочтений игроков. По данным компании, в 2026 году 8 из 10 игр покупаются в "цифре". Для сравнения, еще в 2016 году этот показатель составлял всего 3 из 10.

Отказ от физических дисков означает, что игроки больше не смогут перепродавать, обменивать или одалживать новые игры на дисках. Это также вызывает опасения среди сторонников сохранения видеоигр, так как доступ к цифровым проектам в будущем будет полностью зависеть от работы онлайн-магазинов и серверов компании.

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Одновременно Sony подтвердила постепенное закрытие PlayStation Store для устаревших консолей PlayStation 3 и PS Vita. Процесс начнется в отдельных странах уже в 2026 году, а глобальное отключение магазина запланировано на 2027 год. После этого приобретение нового контента для этих консолей станет невозможным.

По информации The Verge, вслед за PlayStation от дисков откажется и Xbox. Компания уже готовит инструмент, который позволит владельцам консолей перенести коллекцию игр на дисках в цифровой формат.

В конце июня Rockstar открыла предзаказы на GTA 6. Как позже выяснилось, в физическом издании игры не будет дисков – только код для активации.

УНИАН рассказывал, что пользователь Steam собрал библиотеку из более 40 000 игр. Оценочная стоимость библиотеки составляет $750 000 (около 33 млн грн).

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