Полностью пройти можно только две трети проектов.

Команда энтузиастов уже давно трудится над эмулятором RPCS3, который позволяет запускать на персональных компьютерах игры с PlayStation 3. Недавно разработчики поделились своим новым достижением. Они сделали так, чтобы их программа смогла запустить все проекты с PS3 на ПК. Правда, есть одна загвоздка. На текущий момент полностью пройти можно далеко не каждую игру.

Создатели RPCS3 опубликовали на официальном аккаунте в Twitter статистику касательно работоспособности эмулятора. Как уже говорилось выше, больше не осталось проектов, которые он не смог бы запустить. Однако "запустить" не равно "до конца пройти". В сообщении энтузиастов присутствует разделение игр с PlayStation 3 на категории.

Статистика эмулятора PS3

2054 (63,53 %) проекта можно завершить без существенных проблем;

В 987 (30,53 %) играх встречаются баги, которые мешают их закончить;

186 (5,75 %) творений позволяют зайти лишь в меню и не дальше;

А оставшиеся 6 (0,19 %) проектов запускаются с черным экраном и демонстрацией кадровой частоты.

Энтузиасты достигли впечатляющих результатов, но впереди еще много работы. Более тысячи игр нельзя пройти на RPCS3, а значит — эмулятор продолжат совершенствовать. Напомним: на PlayStation 3 вышло немало шедевров, среди которых присутствуют Red Dead Redemption, Metal Gear Solid 4, Uncharted 3 и другие.

Автор: Назар Степорук