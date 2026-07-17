Средство для мытья посуды может нанести вред: 5 вещей, которые нельзя мыть им

Это средство подходит далеко не для всех поверхностей.

Средство для мытья посуды – один из самых популярных помощников при уборке, но использовать его можно не везде. В некоторых случаях оно может повредить материалы, пишет marthastewart.com.

При уборке многие выбирают универсальные средства, которые подходят для различных задач и помогают сэкономить место среди бытовой химии. Средство для посуды часто кажется именно таким вариантом.

Однако, несмотря на эффективность в борьбе с жиром и загрязнениями, оно подходит не для всех поверхностей и материалов.

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Неправильное использование может испортить некоторые предметы или оставить на них следы. Специалист по уборке назвала вещи, которые не стоит мыть средством для посуды, и объяснила, что лучше использовать вместо него.

Деревянная мебель

Средство для мытья посуды может показаться удобным вариантом для очистки деревянной мебели, но оно способно больше навредить, чем помочь. Сильные моющие компоненты в его составе могут удалять натуральные масла, защищающие поверхность дерева.

Из-за этого мебель может стать сухой, потерять блеск и со временем начать растрескиваться или деформироваться. Кроме того, средство может оставлять налет, который приводит к изменению цвета древесины. Специалист по уборке Стефани Филлипс советует использовать для таких поверхностей специальный полироль для дерева.

Кожа

Кожа требует особого ухода, поскольку это чувствительный материал. Средство для мытья посуды хорошо растворяет жир и жирные пятна, но именно это свойство может нанести вред кожаным изделиям.

Оно способно удалить натуральные масла, защищающие материал. В результате кожа может стать сухой, жесткой и потрескаться.

По словам Филлипс, для очистки кожаных изделий лучше использовать специальные средства и кондиционеры, которые помогают сохранить мягкость материала.

Ковры

Средство для мытья посуды – не лучший вариант для удаления пятен с ковров. Его сложно полностью вымыть из волокон, поэтому остатки могут накапливаться и притягивать больше грязи. Для таких поверхностей лучше использовать специальные средства для чистки ковров.

"Я всегда использую средство для ковров с очень горячей водой. Для биологических пятен беру очиститель на основе ферментов, а для остальных – обычное средство для чистки ковров", – отметила Филлипс.

Стирка

Средство для мытья посуды не стоит использовать в стиральной машине вместо порошка или геля. Оно образует значительно больше пены, чем рассчитана на выдержку техника.

Чрезмерное количество пены может привести к проблемам в работе стиральной машины, а одежда может плохо отстираться и остаться с мыльным налетом.

Посуда в посудомоечной машине

Обычное средство для мытья посуды нельзя использовать в посудомоечной машине по той же причине, что и в стиральной, – оно образует слишком много пены.

Средства для посудомоечных машин отличаются низким пенообразованием и специально разработаны для работы с механизмом распыления воды и давлением внутри прибора. Если специальное средство закончилось, лучше помыть посуду вручную, чем заливать в машину обычное средство для посуды.

Еще больше интересного об уборке

Ранее УНИАН писал о том, как мыть пол, чтобы он всегда был чистым и свежим. По словам экспертов, следы, липкий налет и пыль после уборки появляются не случайно. Именно поэтому важно учитывать несколько важных моментов во время уборки.

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