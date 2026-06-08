5 горячо ожидаемых игр лета-осени 2026, которые получили украинский перевод

Среди них нашлось место как амбициозным новинкам от украинских разработчиков, так и громким блокбастерам от именитых студий.

Украинская локализация продолжает укреплять свои позиции в индустрии игр. Если еще несколько лет назад перевод на украинский язык чаще встречался в инди-проектах, то сегодня его добавляют даже в ААА-блокбастеры.

Согласно данным SteamDB, более 11 тыс. игр в Steam уже имеют украинский перевод, причем около 15% – это проекты, которые пока еще находятся в разработке и готовятся к релизу. УНИАН собрал пять главных новинок второй половины 2026 года, в которых будет украинский язык.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Новая игра является приквелом ко всей серии A Plague Tale, события которой развернутся за 15 лет до Requiem. Главной героиней станет молодая пиратка София, хорошо знакомая фанатам серии. Смена героини повела за собой переработку и экшеновой части геймплея.

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Поиграть можно будет 27 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, включая Game Pass.

Control Resonant

Сиквел тепло принятого экшена Control (2019) от студии Remedy. Если первая часть была классическим шутером с упором на перестрелки и телекинез, то Resonant эволюционировал в динамичный экшен с прокачкой, билдами и упором на ближний бой, напоминающий Devil May Cry.

Знать сюжет первой игры необязательно – Resonant создается как новая точка входа во вселенную Remedy, хотя, само собой, с кучей отсылок для фанатов. Релиз состоится 24 сентября на PS5, Xbox Series, PC (Steam, EGS) и Mac.

Valor Mortis

Уникальный "соулслайк" от первого лица с эстетикой Наполеоновских войн и солдатами, которые восстали из мертвых. Над игрой трудятся авторы Ghostrunner из студии One More Level.

Valor Mortis выйдет в один день с Control Resonant – 24 сентября на PS5, Xbox Series и ПК. В Steam доступна демо-версия для всех желающих.

SAND: Raiders of Sophie

PvPvE-шутер с эвакуацией в открытом мире от украинской студии Hologryph доберется до Steam уже 10 июня. Главная особенность проекта – огромные шагающие мехи, которые служат передвижной базой и защитой в опасных пустынях планеты Софи.

Поигравшие в демо-версию хвалят амбициозность и уникальную концепцию.

The Sinking City 2

Украинский хоррор по мотивам рассказов Лавкрафта. Оригинальная The Sinking City вышла в 2019 году и была довольно тепло встречена геймерам и СМИ.

Действие сиквела происходит в той же вселенной, но в центре истории совершенно новый персонаж – оккультный авантюрист Кэлвин Рафферти. Ему предстоит столкнуться с жуткими монстрами и древними божествами. Выход назначен на 18 августа для ПК, PS5 и Xbox Series.

Вчера вечером украинская студия 4A Games представила геймплейный трейлер Metro 2039 и подтвердила, что шутер выйдет в феврале 2027 года на PS5, Xbox Series и ПК. Главным героем станет Странник, первый полностью озвученный протагонист во франшизе.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. GeForce RTX 3060 все еще в топе, также пользователи активно обновляются до Windows 11 на фоне свежих апдейтов, ускоряющих систему.

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