Tesla снесла свой старейший завод за 46 дней: что теперь будет на его месте

Илон Маск призывает не считать Tesla автомобильной компанией.

Компания Tesla всего за 46 дней демонтировала сборочную линию на заводе в Фримонте (Калифорния), где в течение 14 лет выпускались электромобили Model S и Model X. Как пишет издание Supercar Blondie, этот шаг символизирует завершение целой эпохи для компании, ведь именно эти модели в свое время заставили мировую автомобильную индустрию серьезно отнестись к электрокарам.

В публикации отмечается, что речь идет не о закрытии всего предприятия, а лишь о полном выводе из эксплуатации исторической производственной линии. Ее демонтаж завершили всего за 46 дней после 14 лет работы.

Автор материала напоминает, что Model S дебютировала в 2012 году, а Model X – в 2015-м. Обе модели стали знаковыми для развития рынка электромобилей, однако впоследствии именно успех Tesla сыграл против них. После выхода более доступных Model 3 и Model Y именно они стали главными бестселлерами компании в США, тогда как спрос на более дорогие Model S и Model X постепенно сокращался.

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Как сообщает издание, дополнительным фактором стала конкуренция на рынке электромобилей. Если вначале именно Tesla фактически заставила других автопроизводителей инвестировать в электротранспорт, то впоследствии появление большого количества конкурентов ослабило её позиции. На этом фоне компания недавно объявила о прекращении производства Model S и Model X.

Освободившиеся производственные площади теперь будут использованы для развития нового направления. Как отмечают в компании, на месте демонтированной сборочной линии будет реализовываться проект гуманоидного робота Optimus.

В материале отмечается, что генеральный директор Tesla Илон Маск уже много лет последовательно продвигает идею о том, что будущее компании не ограничивается автомобилями. "Tesla – это не автомобильная компания", – неоднократно подчеркивал миллиардер.

Маск рассматривает Optimus как один из важнейших продуктов, которые когда-либо создавала Tesla. По его замыслу, робот может коренным образом изменить производство, рынок труда и повседневную жизнь людей.

Несмотря на смену приоритетов, Tesla пока что остается автопроизводителем. В настоящее время компания выпускает Model 3, Model Y, Cybertruck и грузовик Semi, а также работает над Cybercab, новым Roadster и Robovan. В то же время, как отмечает издание, даже эти будущие модели в значительной степени будут опираться на технологии искусственного интеллекта благодаря системе Full Self-Driving.

Автомобили Tesla

Как писал УНИАН, в начале года Илон Маск объявил о снятии с производства Tesla Model S и Model X, но истинные причины стали известны лишь через несколько месяцев. Как пояснили руководители компании, решение было принято из-за устаревшей архитектуры безопасности этих моделей и необходимости в более крупных производственных площадях, а не из-за падения спроса.

Также мы рассказывали, что автомобильный журналист сравнил все серийные легковые автомобили Tesla – от Roadster и Model S до Cybertruck – и отметил их сильные и слабые стороны. В итоге он назвал Model Y лучшей Tesla по комплексу характеристик.

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