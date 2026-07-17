5 главных недостатков Mini LED-телевизоров, о которых молчат продавцы

Mini LED считается одной из самых привлекательных альтернатив OLED-моделям, но перед покупкой важно учитывать особенности этой технологии.

Телевизоры с Mini LED сегодня считаются одной из самых привлекательных альтернатив OLED-моделям. Они обеспечивают высокую яркость, глубокий контраст и стоят заметно дешевле премиальных моделей.

Однако у этой технологии, как и у любой другой, есть несколько важных недостатков, которые могут повлиять на выбор при покупке, говорится в материале SlashGear.

1. Эффект ореола вокруг ярких объектов

Одной из главных проблем Mini LED остается так называемый эффект blooming. Он проявляется в виде светящегося ореола вокруг ярких объектов на темном фоне – например, вокруг луны, фонарей или белых субтитров в ночных сценах.

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Причина заключается в принципе работы технологии. Подсветка делится на зоны локального затемнения и если яркий объект занимает лишь часть такой зоны, телевизор подсвечивает ее целиком. Как результат, свет частично попадает на соседние темные участки изображения.

Чем больше зон локального затемнения у телевизора, тем менее заметен этот эффект. Но модели с большим количеством зон обычно стоят в разы дороже.

2. Контрастность и скорость отклика уступают OLED

Несмотря на заметный прогресс в этой области, Mini LED все еще не может полностью повторить возможности OLED. В OLED каждый пиксель светится самостоятельно и может полностью отключаться, обеспечивая идеально глубокий черный цвет.

Кроме того, OLED выигрывает по времени отклика. Пиксели переключаются практически мгновенно, благодаря чему динамичные сцены в фильмах и играх выглядят более четкими. Однако для большинства пользователей разница окажется не критичной.

3. Ограниченные углы обзора

Большинство Mini LED-телевизоров построены на VA-матрицах, которые обеспечивают высокий контраст, но имеют ограниченные углы обзора. Если смотреть на экран сбоку, изображение постепенно теряет насыщенность, а цвета становятся менее точными.

Особенно это заметно в больших гостиных, где телевизор смотрят сразу несколько человек с разных мест.

4. Эффект "грязного экрана"

Еще один недостаток технологии Mini LED – DSE или эффект "грязного экрана". Он проявляется в виде темных пятен или вертикальных полос, которые становятся заметными на однотонных светлых изображениях – например, при просмотре футбольных матчей или панорамных кадров.

Причиной являются особенности распределения подсветки LCD-панели. OLED практически не сталкивается с подобной проблемой.

5. Толще и тяжелее OLED

В отличие от OLED, Mini LED остается разновидностью LCD-технологии и требует отдельного слоя подсветки. Из-за этого такие телевизоры получаются толще и тяжелее.

Если телевизор планируется повесить на стену и важен максимально аккуратный внешний вид, OLED по-прежнему выглядит предпочтительнее.

Стоит ли покупать Mini LED

Несмотря на перечисленные недостатки, Mini LED остается одной из самых удачных технологий на рынке. К ее главным преимуществам относятся:

значительно более высокая яркость по сравнению с OLED;

глубокий контраст благодаря локальному затемнению;

насыщенные цвета, особенно в моделях с технологией Quantum Dot;

отсутствие риска выгорания пикселей, который остается одной из особенностей OLED-дисплеев;

более доступная цена при сопоставимом качестве изображения.

Именно поэтому многие современные телевизоры среднего и премиального сегмента используют Mini LED-подсветку с тысячами зон затемнения. При правильной настройке такие модели способны обеспечить картинку, которая лишь немного уступает OLED, но при этом обходится заметно дешевле.

Ранее эксперты назвали лучшие телевизоры для домашнего кинотеатра. В топ вошли решения от LG, Samsung и Sony, которые предлагают диагонали 77-83 дюйма и ориентированы на максимально качественный просмотр фильмов и сериалов.

Также пользователям рассказывали, почему некоторые фильмы имеют черные полосы по бокам экрана – и можно ли с этим что-то сделать.

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