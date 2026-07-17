Константиновка наглядно показала, что не так с путинской 'СВО' в Украине, – CNN

После года ожесточённых боёв Россия контролирует город лишь в своих собственных отчётах.

Россия потратила более года на наступление на Константиновку, но так и не смогла установить над ней полный контроль, несмотря на заявление Кремля о ее якобы захвате. История этого города демонстрирует истинную цену российского наступления на Донбассе и разрыв между официальными заявлениями Москвы и ситуацией на поле боя, пишет CNN.

Как говорится в публикации, 3 июля Министерство обороны РФ обнародовало видео с российскими военными в разных частях центра Константиновки, утверждая, что город полностью оккупирован. В то же время журналисты отмечают, что это заявление не соответствует действительности. Его опровергают показания украинских военных, геолокация видеозаписей и карты независимых аналитиков DeepState, которые показывают, что российские силы лишь пытаются продвинуться вглубь города.

Авторы материала напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Кремля, предложив Владимиру Путину провести переговоры о мире непосредственно в Константиновке, если она действительно находится под контролем России.

Видео дня

Журналисты CNN дважды работали в Константиновке в течение последнего года и проследили, как менялась ситуация. Летом 2025 года рынок в центре города ещё работал, а мирные жители продолжали жить под постоянной угрозой ударов дронов. Осенью российские авиаудары усилились, а к концу года так называемая "серая зона" постепенно приблизилась к центру.

В начале 2026 года, как сообщает издание, российские войска достигли наибольшего продвижения за весь период наступления. Одновременно западные чиновники начали подтверждать оценки Украины об огромных потерях армии РФ, достигающих 35 тысяч убитых и раненых в месяц.

Несмотря на это, украинские подразделения продолжали удерживать центральные районы города. К весне значительная часть жилой застройки превратилась в руины, а большинство мирных жителей покинуло Константиновку. В мае журналисты CNN на собственном опыте убедились, насколько опасным стал путь в город: дорога, которая ещё год назад считалась относительно безопасной, была усеяна сожжёнными автомобилями, уничтожёнными российскими беспилотниками.

После заявления Москвы о захвате Константиновки украинские военные опубликовали видео ударов по российским подразделениям в пределах города, что, по оценке CNN, стало еще одним подтверждением отсутствия полного контроля РФ над населенным пунктом.

Подводя итоги, авторы отмечают, что история Константиновки стала символом медленного и чрезвычайно дорогостоящего для России наступления. В то же время даже потенциальный захват города лишь приблизит российские войска к Краматорску и Славянску, штурм которых, по оценке журналистов, также может растянуться как минимум на год.

"Год ужасного насилия в Константиновке обнажает слабое место, лежащее в основе военного плана Путина: как долго он сможет поддерживать доверие российской общественности к конфликту, в котором даже малейшие достижения приходится выдумывать, а на самом деле они остаются недостижимыми?" – резюмируют авторы публикации.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в конце июня Зеленский объявил о 40-дневной кампании ударов по российским целям, цель которой – оказать психологическое и политическое давление на Путина. Она включает удары по военно-промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам, мостам и крупным городам, что уже привело к дефициту топлива в России и перебоям в Крыму. Эксперты считают, что кампания может продолжаться и в дальнейшем, усиливаясь и подрывая поддержку режима Путина.

И хотя украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре привели к дефициту топлива в России, многочасовым очередям на АЗС и резкому росту цен, особенно в Крыму, по мнению аналитиков, кризис не представляет прямой политической угрозы для режима Путина. Общественное недовольство в РФ трансформируется скорее в адаптацию, чем в протест.

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