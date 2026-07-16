Valve раскрыла график всех распродаж в Steam до середины 2027 года

Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.

Valve представила календарь мероприятий для своего цифрового магазина на первую половину 2027 года. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические мероприятия для поклонников разных жанров.

В графике закреплены даты двух главных сезонных распродаж. Весенняя начнется в марте, а самая масштабная летняя распродажа пройдет в июне. Помимо этого, первая половина 2027 будет насыщена множеством нишевых событий – от фестиваля альпинизма до дней, посвященных ведьмам и играм про овец.

Полный список мероприятий Steam на первую половину 2027 года:

Фестиваль настольных компаньонов – 14–18 января;

Фестиваль управления магазином – 25 января–1 февраля;

Фестиваль игр про овец – 4–8 февраля;

Фестиваль локальных кооперативов – 8–15 февраля;

Февральский фестиваль "Играм быть" 2027 года – 22 февраля–1 марта;

Фестиваль ритма – 8–15 марта;

Весенняя распродажа 2027 года в Steam – 18–25 марта;

Фестиваль "Динозавры против роботов" – 29 марта–5 апреля;

Фестиваль гонок – 12–19 апреля;

Фестиваль ведьм – 22–26 апреля;

Фестиваль файтингов – 26 апреля–3 мая;

Фестиваль стратегий в реальном времени – 10–17 мая;

Фестиваль альпинизма – 31 мая–3 июня;

Июньский фестиваль "Играм быть" 2027 года – 14–21 июня;

Летняя распродажа 2027 года в Steam – 24 июня–8 июля.

Остальные события 2026 года:

Фестиваль поездов – 20–27 июля

Фестиваль киберпанка – 3–10 августа

Фестиваль кеглей и колышков – 17–20 августа

Фестиваль выживания и крафтинга против ИИ – 31 августа–7 сентября

Фестиваль программирования – 10–14 сентября

Фестиваль групповых ролевых игр – 14–21 сентября

Осенняя распродажа 2026 года в Steam– 1–8 октября

Кулинарный фестиваль – 12–19 октября

Октябрьский фестиваль "Играм быть" 2026 года – 19–26 октября

"Страхи в Steam 5" – 26 октября–2 ноября

Фестиваль ролевых автобаттлеров – 16–23 ноября

Зимняя распродажа 2026 года в Steam – 17 декабря–4 января.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров в мире. Мобильная GeForce RTX 4060 стала самой популярной видеокартой, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

Видео дня

Меж тем в PS Store стартовала большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II и не только.

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