Ученые нашли более 200 окаменелых яиц с исключительно редкими эмбрионами (фото)

Яйца птерозавров имели мягкую, тонкую оболочку, по структуре более близкую к скорлупе современных ящериц.

В блоке песчаника площадью около 3,28 квадратных метров в Китае, где нашли скрытую сеть туннелей под каменным городом, было обнаружено по меньшей мере 215 окаменелых яиц летающего пресмыкающегося Hamipterus tianshanensis. Об этом пишет Indian Defence Review.

Исследователи предполагают, что после учета материала, все еще погребенного под обнаженным слоем, количество яиц может достигать 300.

Шестнадцать яиц содержат частичные эмбрионы, причем некоторые из них сохранились в трехмерном виде, а не в сплющенном, что ограничивало предыдущие находки. Согласно исследованию палеонтолога Сяолиня Вана из Китайской академии наук, опубликованному в журнале Science, яйца относятся к раннему меловому периоду, примерно 120 миллионов лет назад.

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Отмечается, что яйца птерозавров исторически являются одним из самых редких типов окаменелостей, которые можно найти в неповрежденном виде. До этих раскопок в мире было обнаружено всего семь таких яиц: пять из этого же китайского местонахождения и два из Аргентины, причем только один из аргентинских экземпляров сохранил сплющенный эмбрион, как отмечалось в Science News при публикации первоначального исследования.

Наличие 215 подтвержденных яиц в одном блоке меняет возможности исследователей в работе с данными, переводя науку от отдельных тематических исследований к анализу на уровне популяции отдельного вида.

Почему так мало яиц птерозавров сохранилось в виде окаменелостей

В отличие от твердых, окаменевших скорлупок яиц динозавров или птиц, яйца птерозавров имели мягкую, тонкую оболочку, по структуре более близкую к скорлупе современных ящериц. Эта мягкость делала их уязвимыми к разрушению или деформации при окаменении, что является основной причиной того, почему до настоящего времени было так трудно найти целые образцы, и особенно эмбрионы, в палеонтологической летописи.

Важно, что на этом фоне блок, содержащий сотни яиц одновременно, некоторые из которых содержат трехмерные эмбрионы, выделяется как необычайно хорошо сохранившийся образец, а не как разрозненная горстка фрагментов. Один эмбрион, в частности, сохранил часть крыла вместе с полной нижней челюстью, что дает исследователям детальные анатомические изображения, которые обычно не могут быть получены из сплющенных образцов.

Масштаб также открывает возможности, недоступные для отдельных образцов. Имея в наличии 215 яиц для измерения, исследователи могут начать сравнивать размеры и форму в популяции и получить представление о естественном диапазоне изменчивости внутри вида, что было невозможно, когда для изучения существовало лишь небольшое количество яиц.

Наводнение засыпало место гнездования неповрежденным

Интересно, что яйца не окаменели в том месте, где они были первоначально отложены. Соавтор исследования Александр Келлнер из Национального музея/Федерального университета Рио-де-Жанейро заявил, что кладка, вероятно, была перемешана и деформирована после того, как ее унесло паводковыми водами во время сильного шторма, а не была найдена нетронутой на естественном месте гнездования.

Осадки, принесенные наводнением, по-видимому, быстро засыпали яйца, и эта скорость имела значение. Мягкоскорлупные яйца, оставленные на открытом воздухе, разложились бы до того, как произошло бы окаменение.

По словам ученого, в противном случае они бы разложились. Плотная концентрация яиц, упакованных в один блок песчаника, соответствует мощному наводнению, способному переместить и засыпать всю большую кладку одновременно.

Келлнер описал работу на этом костном месторождении как продолжающуюся, поскольку с момента первоначальных раскопок на этом месте обнаруживаются новые яйца. Он назвал это открытие отправной точкой для дальнейших поисков, а не завершенным исследованием, просто отметив:

"Нужно просто опуститься на колени и посмотреть".

Сканирование указывает на птенцов, которые могли ходить раньше, чем летать

Важно, что чтобы изучить эмбрионы, не разрушая окаменелости, исследовательская группа использовала компьютерную томографию в сочетании с анализом микроструктуры костей. Это позволило им изучить внутренние детали скелета на образцах, слишком хрупких для ручной обработки, сосредоточившись на двух наиболее хорошо сохранившихся эмбрионах в коллекции.

У этих двух эмбрионов дельтопекторальный гребень, структура крыла, которая служит опорой для летательных мышц, оставался недоразвитым даже у образца, который интерпретируется как наиболее близкий к вылуплению. Бедренная кость, или кость ноги, напротив, демонстрировала гораздо более полное развитие у тех же эмбрионов, создавая явный контраст между двумя частями тела.

Ученые, проводившие это исследование, истолковали этот разрыв как свидетельство того, что только что вылупившиеся птерозавры, возможно, могли ходить вскоре после появления на свет, но еще не были способны летать. Это указывает на более зависимое начало жизни, чем предполагалось ранее, поскольку полет был центральным элементом питания и передвижения взрослых птерозавров.

Основываясь на этой закономерности, авторы исследования предполагают, что вылупившиеся детеныши, возможно, все еще нуждались в некоторой родительской заботе для питания в первые дни своей жизни, а не могли самостоятельно добывать пищу сразу после вылупления, как предполагали некоторые более ранние модели развития птерозавров.

Новости археологии

Уникальная форма кости позволила установить, что по территории Таиланда, в котором обнаружили золотые кольца возрастом 2000 лет с загадочной древней надписью, когда-то бродил длинношеий динозавр.

Этот динозавр, Uragasaurus kalasinensis, принадлежит к семейству зауроподов, известных как Mamenchisauridae. Окаменелости этой группы редко обнаруживались за пределами Китая, но находка U. kalasinensis на основе единственного позвонка из северо-восточного Таиланда показывает, что эти динозавры юрского периода могли быть более распространены, чем считалось ранее.

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