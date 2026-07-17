Украинский дрон-перехватчик во второй раз сбил потенциальный носитель ракет 'Бандероль'

Российский беспилотник "Орион" может нести боевую нагрузку массой до 200 кг и имеет боевой радиус действия до 250 км.

Украинский дрон-перехватчик сбил российский беспилотник "Орион", который может нести крылатые ракеты S8000 "Бандероль", сообщили в Facebook бойцы подразделения "Пришельцы" 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Примечательно, что это уже второй случай, когда "Орион" удалось поразить дроном-перехватчиком.

Указывается, что к обоим успешным перехватам имеют отношение подразделения, которые поддерживает фонд "Вернись живым" в рамках проекта "Дронопад".

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Приводятся данные, что российский беспилотник "Орион" может нести боевую нагрузку массой до 200 кг и имеет боевой радиус действия до 250 км. Максимальная продолжительность его полета составляет до 30 часов, а практическая высота полета – около 8 тыс. метров.

Как отмечается в сообщении, стоимость "Ориона" достигает $5 000 000. Он способен нести не только авиабомбы, но и ударные "Бандероли", которыми противник терроризирует украинские города.

Ракета "Бандероль"

"Милитарный" сообщил, что именно с дрона "Орион" российские оккупанты начали применять новую крылатую ракету S8000 "Бандероль".

Как утверждается, её максимальная скорость составляет 620–650 км/ч, а крейсерская – 520–560 км/ч.

Указывается, что для полета ракета использует китайский турбореактивный двигатель производства Swiwin массой 8,5 кг. Максимальная тяга двигателя (при 65 000 об/мин) составляет 81,6 кгс. Издание отмечает, что с учетом этих характеристик дальность полета ракеты достигает 500 км.

"Бандероль" оснащена боевой частью типа ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество. Известно, что в качестве взрывчатого вещества использован октоген с алюминиевой пудрой, а пластификатором является циклотетраметилентетранитрамин.

Российская ракета "Бандероль": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что россияне могут запускать по Украине ежедневно по четыре ракеты "Бандероль". Флеш рассказал, что Россия на этот год запланировала производство 120 таких ракет в месяц. Однако, по его мнению, завод еще не достиг планового показателя производства. Флеш сообщил, что ракета может запускаться с воздушных носителей и, вероятно, с установки РСЗО "Торнадо". Она оснащена боеголовкой ОФБЧ-150 с 50 кг взрывчатого вещества.

Также мы писали, что пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердила, что на временно оккупированном россиянами полуострове в городе Керчь были уничтожены два российских дорогостоящих ударно-разведывательных беспилотника "Орион". Россияне разместили их на территории аэропорта. В ГУР отметили, что "Орион" – это ударно-разведывательный аппарат, который производит российская группа компаний АО "Кронштадт". Ориентировочная стоимость двух уничтоженных дронов составляет более 10 миллионов долларов.

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