16 июля: какой церковный праздник, что нельзя делать в Финогеев день

В народе день связывают с порой жатвы, а летняя жара постепенно идет на спад.

16 июля православные, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Иоанна Вишенского - одного из выдающихся украинских духовных деятелей и афонских подвижников.

В народной традиции этот день известен иначе - как Финогеев, с ним связаны приметы о погоде, урожае и особые запреты.

Рассказываем, какие поверья дошли до наших дней и какой православный праздник приходится на эту дату по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня в Украине

16 июля (29 июля по старому стилю) православные чтят память преподобного Иоанна Вишенского - украинского духовного деятеля и афонского подвижника XVII века, которого считают одним из выдающихся защитников православной веры того времени.

Иоанн Вишенский родился на Львовщине, но большую часть жизни провел на Афоне, где жил в монастырях и писал духовные труды. Он выступал за сохранение православной традиции, поддерживал связь с украинскими братствами и оставил после себя 16 известных произведений. Его сочинения высоко ценил Иван Франко - он называл их вершиной украинской полемической литературы.

В последние годы жизни святой снова ушел на Афон, где, по преданию, подвизался в пещере. В 2016 году Иоанн Вишенский был причислен к лику святых.

К преподобному обращаются с молитвами о мудрости, духовной стойкости и помощи в сложных делах.

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По старому календарю 16 июля также вспоминают святителя Анатолия, патриарха Константинопольского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому стилю и о главных запретах и приметах даты.

Какой сегодня праздник в народном календаре - традиции и приметы в Финогеев день

В народе 16 июля называют Финогеевым днем - в честь мученика Афиногена, память которого также чтят сегодня. Считается, что с этого дня летняя жара постепенно идет на спад, а работать в саду, на огороде и в поле становится легче.

С этой датой связывают период жатвы - сбирают рожь. По традиции первый сжатый сноп хранят до следующего посева. По поверьям, зерно из него обладает особой силой, поэтому им кормят заболевший скот и используют в народных лечебных обрядах.

Особое внимание в этот день уделяют колосьям. Считается, что тот, кому посчастливится найти самый крупный колосок с большим количеством зерен, будет удачлив. Такой колос берегут как талисман и хранят до весны.

В Финогеев день продолжаются летние заготовки: хозяйки сушат ягоды, готовят варенье, соленья и делают запасы на зиму.

Церковь напоминает, что в этот день, как и в любую другую дату, важно избегать гнева, ссор, зависти, злых слов, клеветы и пустых разговоров. Считается, что спокойствие, добрые мысли и внимание к близким помогают сохранить душевное равновесие.

По народным поверьям, в Финогеев день не стоит ходить в лес. Кроме того, в этот день стараются не брать без необходимости топор, пилу и другие острые предметы, а также не мыть и не подметать полы, чтобы, по поверью, не "вымыть" из дома удачу и достаток.

Не советуют и просить повышения или прибавки к зарплате - для таких разговоров день считается неподходящим.

Приметы 16 июля - о чем говорит погода

По народным наблюдениям, приметы дня могут рассказать, каким будет конец лета и урожай:

роса держится до полудня - к жаркой погоде в ближайшие дни;

ясный день - к богатому урожаю;

утренний туман - в лесу будет много грибов;

поникшая ботва овощей - к затяжным дождям;

желтые облака на закате - к ненастью на следующий день.

Считается, что с Финогея природа понемногу готовится к осени.

У кого именины 16 июля

Именины в Финогеев день отмечают: Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Юлия.

Люди, родившиеся 16 июля, по поверьям, обладают аналитическим умом и хорошей интуицией. Они легко находят общий язык с окружающими, имеют много друзей и единомышленников. Также считается, что такие люди умеют создавать уют в доме и заботиться о семейном благополучии.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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