55 000 человек прошли игру и вернули деньги: ее автор обрушился с критикой на Steam

Политика Steam позволяет вернуть любую игру, если она была куплена менее 14 дней назад, а общее время в ней не превышает двух часов.

Разработчик-одиночка Zoroarts призвал Valve пересмотреть действующую систему возвратов в Steam. По его словам, более 55 тысяч человек оформили полный возврат средств на его игру Paddle Paddle Paddle, пройдя ее менее, чем за два часа. Вдобавок они хвастаются этим в комментариях.

Steam по праву считается одной из самых дружелюбных к пользователям платформ. Сервис разрешает вернуть любую игру, если она была куплена менее 14 дней назад, а общее время в ней не превышает двух часов. Для большинства игр этого достаточно, чтобы оценить качество продукта, однако для коротких инди-игр эта механика может обернуться серьезными потерями для разработчиков.

Именно с такой ситуацией столкнулся Zoroarts. Его кооперативная игра Paddle Paddle Paddle о гребле рассчитана на прохождение примерно за два часа или даже быстрее, особенно спидраннерами. В результате многие пользователи успевают увидеть финальные титры и затем оформляют возврат средств.

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По словам разработчика, показатель возвратов составляет 21,, несмотря на то, что игра имеет 90% положительных отзывов в Steam. Более того, некоторые игроки прямо писали в рецензиях, что им понравилась игра, но они все равно вернули деньги, поскольку полностью прошли ее менее чем за два часа.

Zoroarts отметил, что получает множество комментариев в духе "Сделай игру длиннее двух часов", а также оскорбления. По его мнению, проблема не в качестве проекта, а в том, что значительная часть аудитории ПК ненавидит короткие игры и не хотят за них платить.

В комментариях мнения пользователей разделились: одни считают, что нынешняя политика Steam необходима для защиты покупателей, тогда как другие предлагают ввести более прозрачную маркировку коротких проектов. Указание цены и ожидаемого времени прохождения прямо на странице игры могло бы снизить количество необоснованных возвратов.

Ранее Steam уже закрыл лазейку с возвратом денег за игры с расширенным доступом. Больше нельзя вернуть средства за игру по предзаказу, в которую поиграли больше двух часов.

В Steam продолжается летняя распродажа, на которой с большими скидками можно купить огромное количество игр. УНИАН собрал 10 качественных игр дешевле 100 грн.

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