Законопроект Грема о санкциях против РФ получил достаточную поддержку в Сенате США, - Axios

На данный момент у законопроекта есть как минимум 61 соавтор.

Законопроект о санкциях против РФ, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом, уже имеет более 60 соавторов, что достаточно для его принятия в Сенате. Об этом пишет издание Axios.

"Законопроект, предусматривающий введение 100-процентных вторичных пошлин для стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ, на данный момент, как представляется, имеет достаточное количество голосов для принятия в Сенате. Самым большим оставшимся препятствием является выделение времени на рассмотрение в Сенате. Обновленный законопроект, который сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) продвигает через Сенат, все еще потребует одобрения Палаты представителей", - напомнили журналисты.

По словам собеседника издания, в настоящее время у законопроекта есть как минимум 61 соавтор, среди которых 39 республиканцев и 22 демократа.

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В то же время президент США Дональд Трамп не решился полностью поддержать этот законопроект, но дал понять, что готов подписать его в честь Грэма.

"Мы серьезно над этим думаем - это в честь Линдси. Он стремился к этому больше всего на свете", - заявил американский лидер.

Как добавляет Axios, такой законопроект усилит давление на российского диктатора Владимира Путина, позволив президенту ввести 100-процентные пошлины на пять крупнейших покупателей нефти и газа из РФ.

"Вторичные санкции будут направлены против таких стран, как Китай и Индия, с целью перекрыть доходы, которые помогают финансировать войну России в Украине", - пишет издание.

Кроме того, законопроект направлен против российского "теневого флота" - сети танкеров, используемых для обхода западных санкций при экспорте нефти из РФ.

Линдси Грэм и Украина - что известно

Ранее Politico писало, что смерть Грэма лишила Украину главного защитника в США, и заменить его некому. В частности, некоторые союзники в Вашингтоне опасаются, что без Грэма некому будет помочь урегулировать отношения Трампа с Зеленским.

"Украине нужны переводчики Трампа, потому что они не понимают Трампа. Они утратили это… Я думаю, это препятствие", - отметил бывший чиновник администрации президента США.

В то же время Bloomberg отмечал, что после смерти Грема Киев столкнулся с новой проблемой. По словам журналистов, теперь Украине и другим союзникам США придется искать "других защитников", что будет непросто.

"И несмотря на разочарование Трампа тем, что он не смог выполнить свое предвыборное обещание прекратить войну в Украине с первого же дня, Грэм был важным союзником для Зеленского, которому приходилось прилагать усилия, чтобы поддерживать стабильные отношения с президентом", - подчеркнуло издание.

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