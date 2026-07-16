В PS Store началась большая летняя распродажа – скидки на хиты и новинки до 90%

С хорошей скидкой можно купить Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II и не только.

В магазине PlayStation Store началась крупная "Летняя распродажа", в рамках которой можно приобрести сотни различных игр, включая недавние релизы, по выгодным скидкам, которые доходят до 90%.

Распродажа проходит в два этапа: первый завершится 27 июля, второй – 12 августа. Все скидки можно посмотреть по ссылке, а мы собрали небольшой список из самых выгодных предложений:

Летняя распродажа в PS Store:

Resident Evil Requiem – 1539 грн (скидка 30%)

Ghost of Yotei Deluxe Edition – 1847 грн (скидка 23%)

SAROS Deluxe Edition – 1847 грн (скидка 23%)

Nioh 3 – 1407 грн (скидка 35%)

Astro Bot – 1419 грн (скидка 30%)

Assassin’s Creed Shadows – 1034 грн (скидка 55%)

Battlefield 6 – 1199 грн (скидка 50%)

NBA 2K26 – 349 грн (скидка 90%)

Clair Obscur: Expedition 33 – 1199 грн (скидка 25%)

Borderlands 4 – 1199 грн (скидка 60%)

Monster Hunter Wilds – 813 грн (скидка 63%)

Elden Ring Nightreign – 899 грн (скидка 25%)

Resident Evil Remake Trilogy – 791 грн (скидка 67%)

Kingdom Come: Deliverance II – 799 грн (скидка 80%)

FINAL FANTASY XVI – 719 грн (скидка 60%)

"Ведьмак 3: Дикая Охота" – 199 грн (скидка 80%)

Mafia: Trilogy – 359 грн (скидка 80%)

STAR WARS Jedi: Survivor – 359 грн (скидка 85%)

Mortal Kombat 1 – 299 грн (скидка 80%)

Ранее Sony раскрыла июльскую подборку PS Plus Extra и Premium: в каталог сервиса добавят сразу несколько крупных проектов, включая Avatar: Frontiers of Pandora и Rise of the Ronin.

Видео дня

Тем временем некоторые геймеры бойкотируют PS Plus из-за решения Sony отказаться от дисков. С января 2028 года все новые релизы для консолей PlayStation будут распространяться исключительно в цифровом формате.

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