Таким будет самый дорогой айфон в истории: iPhone Ultra показали на 'живых' фото

Внешний вид смартфона не отличается от рендеров, опубликованных ранее.

Надежный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в интернете несколько фотографий первого складного iPhone, который в утечках называется iPhone Ultra. Видимо, это макеты, которые отражают реальный дизайн устройства.

Ранее уже сообщалось, что iPhone Ultra получит "книжный" форм-фактор с нестандартным соотношением сторон: внешний экран будет диагональю 5,49" с разрешением 2088×1422 и соотношением 3:2. Благодаря этому, несмотря на сравнительно небольшой экран, его площадь будет достаточно велика.

Внутренний дисплей в разложенном состоянии получит диагональ 7,76" c разрешением 2713×1920 и еще более квадратным соотношением 4:3, что напоминает форму iPad mini.

Судя по макетам, складка на экране должна быть почти незаметной. Apple использует инновационный шарнир из жидкого металла и специальное гибкое стекло, чтобы минимизировать видимость линии сгиба. Толщина в разложенном виде якобы составит всего 4,8 мм – это даже меньше, чем у iPhone Air (5,6 мм).

По предварительным утечкам, iPhone Ultra получит рекордный аккумулятор на 5500 мАч, четыре камеры (внешняя, внутренняя и два основных модуля на 48 Мп), 2-нм чип A20 Pro в паре с 12 ГБ ОЗУ, а его стартовая цена превысит $2300.

Презентация iPhone Ultra состоится осенью 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а летом Apple представит iOS 27, которая станет первой мобильной операционной системой с прицелом на складной формат.

Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Помимо первого складного телефона, компания готовит дебютные умные очки и "поумневшую" Siri.

