Названы десять самых продаваемых смартфонов в мире: на первом месте ожидаемо iPhone

"Яблочные" устройства заняли первые четыре места.

Смартфоны Apple продолжают доминировать на мировом рынке. Согласно новому отчету Counterpoint Research, в четвертом квартале 2025 года модели iPhone заняли сразу пять позиций в рейтинге десяти самых продаваемых смартфонов.

По информации агентства, самым продаваемым смартфоном в мире стал премиальный iPhone 17 Pro Max. На втором и третьем местах расположились iPhone 17 и iPhone 17 Pro соответственно. Также в десятку вошли iPhone 16 (4 место) и iPhone 16e (8 место).

Основным конкурентом Apple остается Samsung, которая заняла четыре позиции в рейтинге – в основном за счет доступных моделей линейки Galaxy A. Еще одно место досталось Xiaomi с бюджетным смартфоном Redmi. Galaxy S25 – единственный премиальный телефон на базе Android в топ-10.

По данным аналитиков, десять самых продаваемых смартфонов обеспечили около 23% всех мировых продаж в квартале, при этом на один только iPhone 17 Pro Max пришлось примерно 5%.

Эксперты отмечают, что Apple стабильно удерживает лидирующие позиции, особенно в премиальном сегменте, тогда как конкуренты обычно добиваются успеха за счет более доступных моделей.

Новый айфон традиционно покажут в сентябре. По данным Reuters, этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone. Через полгода после этого весной 2027 года анонсируют iPhone 18, iPhone 18e и, возможно, iPhone Air 2.

А в конце февраля Samsung представила флагманскую линейку Galaxy S26. Модель Ultra сохранила поддержку стилуса, получила "антишпионский экран" и чипсет Snap 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 (зависит от региона), Младшим моделям S26 и S26+ также достались новые процессоры, а вот дисплеи без антишпионской фишки.

