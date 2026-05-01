Диетологи заявляют, что этот 'здоровый' ужин – худшее, что можно съесть перед сном

Благодаря маркетинговым уловкам некоторые продукты стали считаться полезными для здоровья, и люди часто едят их перед сном, думая, что это хороший вариант здорового рациона. Однако даже если на упаковке написано что-то вроде "натуральный", это не всегда говорит о пользе для здоровья, пишет Parade.

Как отмечает диетолог Аманда Сауседа, нет строгих правил относительно того, когда должен быть последний прием пищи. В идеале, нужно прекратить есть за пару часов – два-три – до того, как лечь спать, советует она.

При этом, независимо от того, когда вы едите перед сном, диетологи сходятся во мнении, что существует "здоровый" ужин, который на самом деле является одним из худших вариантов.

Так, они не рекомендуют есть суп с высоким содержанием натрия перед сном, несмотря на его "здоровую" репутацию. Эксперты говорят, что высокое содержание соли может привести к неприятным проблемам, которые могут мешать вам спать по ночам, например, к изжоге.

"Консервированный суп может содержать довольно много натрия, мало овощей, и часто в нем не хватает белка. Это несбалансированное питание", - объясняет Сауседа.

Содержание натрия лежит в основе многих проблем

"Завершение дня употреблением продукта с таким количеством натрия может легко превысить рекомендуемую суточную норму потребления натрия", – объясняет Сауседа.

Она предупреждает, что избыток натрия в рационе вызывает риски для сердца, поскольку высокое потребление соли может способствовать проблемам с артериальным давлением.

Многие супы также могут способствовать вздутию живота, особенно если они содержат добавленные консерванты или большое количество соли, что может затруднить комфортное засыпание, добавляет консультант по фитнесу и питанию Крис Мор.

Доктор Мор указывает, что для ужина оптимальным является потребление от 500 до 700 мг натрия для большинства людей. Меньшее количество натрия перед сном также может помочь справиться с жаждой или пробуждениями ночью.

Альтернативы на ужин

Суп не стоит исключать из рациона. Некоторые супы вполне можно есть на ужин.

"Суп – это здоровый вариант, потому что это отличный способ получить белок, полезные жиры и клетчатку в одной тарелке. Вы можете получить разнообразные богатые клетчаткой продукты, которые поддерживают микробиом кишечника, а поскольку он приготовлен, он легче усваивается", - говорит Сауседа.

Также она советует присмотреться к блюдам из круп.

"Клетчатка может поступать из вашей крупной основы", – отмечает она. "Мне также нравится добавлять фасоль или нут. В качестве следующего слоя подумайте о некрахмалистых овощах, таких как зелень или грибы. Сверху добавьте выбранный вами белок и немного оливкового масла для получения полезных жиров".

Ранее диетологи рассказали, можно ли есть яйца каждый день, и какая норма считается безопасной.

