iPhone 18 выйдет позже обычного и ухудшится в характеристиках, - утечка

Изменения затронут ключевые компоненты, включая чип, память и общий процесс сборки.

Apple может серьезно изменить подход к будущей линейке iPhone 18. По данным инсайдеров, базовая модель выйдет позже привычного срока и получит ряд мер по снижению себестоимости.

Согласно информации 9to5mac, компания планирует использовать более дешевые чипы, память и упрощенные производственные процессы. В результате базовый iPhone 18, по своим характеристикам, приблизится к более доступной модели iPhone 18e.

При этом уточняется, что снижение себестоимости iPhone 18 не приведет к уменьшению стоимости телефона. Главная цель этого шага – сокращение расходов на производстве из-за подорожания оперативной памяти и других комплектующих

О каких конкретно упрощениях идет речь, не уточняется. Например, iPhone 17 отличался от iPhone 17e размерами дисплея, камерами, временем автономной работы и Pro-фишками вроде 120 Гц и выреза Dynamic Island.

Как ожидается, презентацию серии iPhone 18 разделят на два этапа. Осенний цикл 2026 года будет сосредоточен на более дорогих флагманах – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold. Релиз базового iPhone 18, а также iPhone 18e и iPhone Air 2 состоится весной 2027-го.

