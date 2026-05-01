Сегодня железные дороги в США в основном используются для грузовых перевозок, тогда как люди чаще путешествуют на самолетах.

Железные дороги в США сегодня уже давно не играют такой важной роли, какую они имеют, например, в странах Европы или у нас, в Украине. За исключением нескольких направлений, для большинства американцев поезд давно перестал быть главным способом перемещения между городами. При этом еще сто лет назад ситуация была совершенно иной.

Разберемся, почему же пассажирские поезда в США стали такой редкостью и как это связано с уровнем жизни населения.

Почему поезда исчезли в США – краткая история

В XIX и первой половине XX века железные дороги лежали в основе транспортной системы всей Северной Америки. Именно они связали восточное побережье с быстро осваиваемыми западными территориями (так называемым "Диким Западом").

К началу XX века почти все междугородние поездки по стране совершались именно на поездах. Причем спрос особенно сильно рос в период индустриального подъема, когда людей не устраивала жизнь в перенаселенных мегаполисах, и во время золотой лихорадки, когда новые линии наскоро прокладывали к шахтерским поселениям.

Во время Второй мировой войны железные дороги в последний раз пережили рост популярности из-за дефицита бензина и большого количества военных перевозок. Но уже после 1945 года началось постепенное снижение, которое со временем сделало пассажирские поезда в США нишевым видом транспорта.

Основная причина этого – автомобильная культура, которая в штатах сформировалась раньше и прочнее, чем в большинстве европейских стран. Бензин у американцев всегда стоил заметно дешевле, а уровень доходов населения позволял даже людям со скромной зарплатой приобрести личный автомобиль.

А после запуска системы межштатных автомагистралей в 1956 году страна окончательно адаптировалась под колесный транспорт: автомобили стали намного быстрее, удобнее и доступнее поездов.

Ездят ли в Америке на поездах – другие причины

Еще одним важным фактором стала специфика американской застройки. За пределами крупнейших мегаполисов население в стране рассредоточено на огромных пространствах, а жилые кварталы пригородов могут тянуться на десятки километров.

При такой низкой плотности населения строить плотную сеть пассажирских железных дорог получается крайне дорого и неэффективно с экономической точки зрения. К тому же, личный автомобиль оказывается значительно удобнее.

Но еще более существенную роль сыграла структура владения железными дорогами. Их в США строили преимущественно частные компании, для которых главной целью была прибыль, а не комфорт населения. И если поначалу перевозки приносили хорошие деньги, то с середины XX века, когда пассажиры стали массово пересаживаться на автомобили и самолеты, многие маршруты попросту перестали приносить доход.

При этом государство долгое время не могло просубсидировать частные компании, так как это считалось нарушением принципов свободной торговли, а вот автомагистрали и аэропорты, наоборот, постоянно поддерживались и расширялись.

Так, во второй половине XX века многие железнодорожные компании стали закрывать убыточные линии: тысячи километров путей были разобраны и, условно говоря, проданы на металлолом. И хотя США не входят в список, в каких странах нет поездов, но на данный момент они занимают лишь незначительную долю в транспортной системе страны.

Почему в США нет высокоскоростных поездов – современное состояние

Смотря на успехи Китая в построении высокоскоростных железных дорог, многие люди задаются логичным вопросом: а есть ли в США скоростные поезда? И хотя за последние тридцать лет американское правительство действительно стало уделять больше внимания этой теме, строительство именно скоростных линий у них все еще ограничено – и не без причин.

Во-первых, для этих целей часто нельзя использовать старые пути: их нужно либо серьезно обновлять, либо строить новые, более прямые и современные. Во-вторых, США – третья страна в мире по площади территории и расстояния между большими городами у них в разы больше, чем у той же Японии.

Далее, немаловажен вопрос владения землей: большая ее часть в штатах, особенно рядом с городами, в пригородах и на фермах, принадлежит частным лицам.

Это значит, что государству или компании, которая занимается проектом, нужно выкупать участки, договариваться с владельцами, разбираться в судах и проходить долгие процедуры согласования.

И наконец, большую роль играет конкуренция с самолетами. На дальние расстояния американцы все еще предпочитают летать: внутри страны воздушное сообщение налажено предельно хорошо, а перелеты между большими городами часто быстрее и экономнее по времени.

