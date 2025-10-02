Базовая модель в линейке в этом году обновилась кардинально, и предлагает лучшее соотношение цены и характеристик.

Известный техноблогер MKBHD с 20-миллионным ютуб-каналом опубликовал обзор телефона iPhone 17. Базовая модель в линейке в этом году обновилась кардинально, и предлагает лучшее соотношение цены и характеристик.

В этом году Apple наконец сделала то, чего очень долго ждали пользователи – избавилась от устаревшего 60-герцового экрана. У iPhone 17 дисплей с переменной частотой обновления 1-120 Гц, яркостью до 3000 нит, тонкими рамками и поддержкой функции Always-On-Display (AOD).

Новенькая фронтальная камера 18 Мп с функцией Center Stage сама переключается между вертикальным и горизонтальным режимами, подстраиваясь под сцену и количество людей в кадре. Качество снимков заметно выше, чем на iPhone 16 и даже iPhone 16 Pro. Основную камеру тоже прокачали, а стабилизация при съемке видео улучшилась.

Видео дня

За автономность отвечает увеличенная батарея, энергоэффективный дисплей и новый чип A19. Телефон дольше работает без подзарядки и быстрее заряжается. Еще одно приятное изменение – стартовый объем памяти теперь составляет 256 ГБ, при этом цена осталась прежней.

По сути, iPhone 17 отличается от Pro-моделей лишь отсутствием телеобъектива и высокоскоростного USB-C, но для большинства пользователей это не станет проблемой. Зато у него по-настоящему флагманский экран, топовая фронтальная камера и хорошая автономность.

По словам блогера, iPhone 17 – самый удачный айфон за последние годы и чуть ли не идеальный смартфон за свои деньги.

Пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры пишут, что линейка iPhone 18 будет почти неотличима от iPhone 17. Значимые изменения Apple приберегла на 2027 году к 20-летию iPhone.

УНИАН рассказывал, что тест на прочность подтвердил главный недостаток Pro-моделей iPhone 17. Переход от титана к алюминию в привел к тому, что смартфоны легко поцарапать.

Вас также могут заинтересовать новости: