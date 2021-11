Посольство просит Минобразования Испании не допускать одобрения таких учебников для учебных заведений.

В Испании в школьном учебнике для 6-го класса оккупированный Крым указан частью территории России.

Об этом сообщает посольство Украины в Испании на странице в Facebook.

"Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Алегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства "Edelvives" относительно принадлежности Крымского полуострова РФ. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании", - говорится в сообщении.

Также посольство обратилось в Минобразования с просьбой впредь не допускать одобрения таких учебников для учебных заведений Испании.

Другие скандалы с фейковой картой Украины

Как сообщал УНИАН, ранее в итальянском учебнике по географии авторства Альберто Фре для учеников средней школы нашли карту с Украиной в составе России. Ошибки допускают и журналисты, как это было с авторитетным британским журналом The Economist и американским изданиям The New York Times. Периодически в скандал попадает и компания Apple, в чьих приложениях Крым приобщают к России.

Подобные случаи происходят регулярно и в скандал попадают не только за рубежом, но и в Украине. В частности, весной в двух учебниках по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым. Недавно украинское представительство компании JBL, опубликовав в Instagram-аккаунте карту Украины без Крыма и Донбасса. Позже компания JBL Ukraine сообщила, что уволила работников, которые виноваты в этом инциденте. А в начале ноября популярный в Украине транспортный сервис BlaBlaCar опубликовал свою рекламу с картой Украины без оккупированного Крыма.

Также в этом году карту Украины без Крыма показали и организаторы Олимпийских игр в Токио. Позже Международный олимпийский комитет извинился за инцидент и вернул полуостров Украине.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

