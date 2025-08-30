Михайловым чудом прозвали день архангела Михаила - церковный праздник в память о явлении святого и его чудесной помощи людям.

Ежегодно в сентябре в православной церкви чтят архангела Михаила - защитника от зла и небесного воителя. В народе праздник называют Михайлово чудо, он имеет ряд своих традиций и запретов, а отмечают его сейчас по новому стилю - на 13 дней раньше. Когда Михайлово чудо и какие поверья связаны с этим днем - рассказываем в материале.

День Михаила-архангела - что это за церковный праздник

Архангел Михаил - это глава небесного воинства, один из самых почитаемых высших ангелов. Имя его с древнееврейского переводится как "Кто как Бог?", что означает - никто не равен Всевышнему.

Приставка "архи" перед словом "ангел" указывает на высшее служение. В православной традиции архангела Михаила также называют архистратигом - главой небесного воинства, который стоит над всеми ангелами. По преданию, он являлся пророкам и правителям Израиля, вел войну против дьявола и восставших ангелов, спасал праведников и обличал врагов. Когда ближайший к Богу ангел возгордился и взбунтовался, то Михаил поверг его с небес. Тот стал дьяволом, а Михаила с тех пор считают победителем сатаны.

День архангела Михаила в православии связывают с событиями в Хонах. Согласно преданию, в IV веке возле города Иераполя во Фригии находился храм архистратига Михаила, а рядом с ним - целебный источник. Его вода исцелила немую дочь местного жителя, после чего вся семья крестилась, а храм стал местом паломничества.

Спустя время язычники попытались разрушить святыню - они направили на храм воды двух рек. Но по молитве праведного пономаря Архиппа явился архангел Михаил и отвел воду, расколов гору. Храм спасли, место получило название Хоны, то есть, "расселина", а событие - чудо в Хонах, или Михайлово чудо. Таким образом, Михайлово чудо - праздник, посвященный архангелу и его помощи людям.

Когда день архангела Михаила по новому и старому стилю

Ранее православные отмечали день архангела Михаила 19 сентября, но после того, как украинская церковь перешла на новый календарь, это событие, как и ряд других фиксированных праздников, сдвинулось на 13 дней раньше.

6 сентября - дата, когда праздник Михайлово чудо отмечают по новому стилю.

Обычаи праздника и что нельзя делать на Михайлово чудо

Архангел Михаил, как уже говорили - победитель злых духов. В старину их считали причинами всех болезней, поэтому к святому дня обращаются с просьбами об исцелении, защитить от зла и недобрых людей. Архангел также почитается как покровитель военных и мореплавателей, поэтому ему молятся перед дальними дорогами и походами.

В честь святого Михаила построены сотни храмов по всему миру, в том числе и Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, а сам святой считается заступником украинской столицы.

В праздник Михайлово чудо, когда заведено мириться с теми, на кого есть обида, существует и ряд запретов:

нельзя ругаться, обманывать и сквернословить;

не следует брать в руки острые предметы - резать, рубить, колоть;

строго запрещается работать - в народе говорят, что "Михаил начнет чудить", то есть, карать за нарушение.

В Церкви прямого запрета на работу нет, но отложить хлопоты нужно для того, чтобы найти время для молитвы.

По народной традиции в этот день накрывают богатый стол и благодарят архангела за покровительство. В старину девушки также пекли пирог с кольцом: кому доставался кусочек с находкой - того ожидало скорое замужество. Считается, что с этого дня уже начинаются первые заморозки.

