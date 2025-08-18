Рассказываем, как побороть известковый налет в ванной раз и навсегда без особого труда.

Поддержание идеальной чистоты в ванной комнате может быть настоящим вызовом, особенно, когда доходит до того, чтоб убрать известковый налет в унитазе. В регионах с жесткой водой на сантехнике могут появляться настоящие отложения.

Иногда налет не удается полностью убрать во время уборки, а после - он накапливается в еще большем количестве. Некоторые используют для борьбы с ним пищевую соду или белый уксус, однако есть и другой вариант, как удалить застарелый мочевой камень в унитазе.

Что может разъесть камень в унитазе

Эксперты Purdy and Figg считают, что самым лучшим средством является лимонная кислота.

"Лимонная кислота, часто называемая одним из самых универсальных натуральных чистящих средств, является идеальным дополнением для чистки туалета. Ее антибактериальные, противогрибковые, обезжиривающие и отбеливающие свойства используют тысячи людей по всему миру", - отметили там.

Этот белый порошок добывают из лимонного сока. Он прекрасно подойдет для уборки дома и способен удалить известковый налет. Благодаря своим качествам лимонную кислоту даже включают в состав чистящих средств. В виде порошка ее можно приобрести практически в любом магазине.

Теперь перейдем к тому, как отмыть унитаз от желтых подтеков лимонной кислотой на практике.

Как удалить старый известковый налет

Эксперты не рекомендуют разбавлять лимонную кислоту водой во время чистки туалета. Также стоит надеть перчатки, чтобы обезопасить руки от агрессивного воздействия.

Вот как удалить старый известковый налет:

вылейте в унитаз ведро теплой воды, чтоб растворить налет на дне сантехники;

после остывания посыпьте унитаз небольшим количеством лимонной кислоты (она осядет и уберет пятна);

воспользуйтесь ершиком, чтоб удалить оставшиеся загрязнения;

при необходимости повторите.

Есть и другой способ. Нужно посыпать лимонной кислотой проблемные места и хорошенько потереть ершиком для унитаза. В итоге образуется легкая паста на поверхности. По возможности оставляем так на несколько часов, а затем - смываем.

Это должно убрать даже самые стойкие пятна. Если с первого раза отложения полностью не пропали, стоит повторить процедуру.

