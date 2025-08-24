Именно поэтому, как отметил министр, важно разработать международные гарантии безопасности для Украины.

Украина будет нуждаться в постоянной поддержке для защиты и сдерживания любой будущей российской агрессии.

Такой прогноз сделал министр обороны Нидерландов, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Рубен Брекельманс в комментарии Укринформу.

"Что касается военной помощи - мы должны ее продолжать. И делать это сейчас, потому что Украина должна держать оборону на поле боя. Если будет прекращение огня или мирное соглашение, Украина все равно будет нуждаться в постоянной поддержке - для защиты и сдерживания любой будущей российской агрессии. Именно поэтому мы говорим о гарантиях безопасности", - пояснил свою точку зрения Брекельманс.

Видео дня

Он добавил, что после встреч на Аляске и в Вашингтоне ключевая задача заключается в том, чтобы США, Украина и Европа согласовали единое видение гарантий безопасности.

"Важно, чтобы США, Украина и европейские страны определились: что мы имеем в виду под гарантиями безопасности? Если мы сможем прийти к общему пониманию - тогда станет понятно, кто и что может делать", - сказал министр.

При этом он предупредил, что достижение общего понимания требует времени, но Украина, США и страны Европы упорно над этим работают:

"Это станет частью переговорного процесса с РФ и это будет нелегко. Но в конце концов, именно украинцы должны решать свое будущее".

Гарантии безопасности для Украины

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что понимание архитектуры гарантий безопасности для Украины будет представлено в ближайшее время.

А перед этим, 22 августа, находясь в Киеве, генсекретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что идет работа над определением гарантий безопасности для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: