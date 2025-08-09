Рассказываем, как нужно вступать в наследство и какие есть сроки.

Смерть - неизбежная часть жизни. Однако, после ухода близкого человека, родственников ждет юридическая часть - не только похороны и бумаги, но и оформление имущества, которое осталось.

Нотариус Наталья Манойло рассказала нам, кому переходит квартира после смерти без завещания и что важно знать.

Ранее мы сообщали, как подтвердить право собственности на квартиру.

Видео дня

Наследство без завещания и с ним

По словам нотариуса, если на момент открытия наследственного дела завещание не было отменено, то оно вступает в юридическую силу после смерти наследодателя.

"Главная цель завещания - осветить волю завещателя в случае его смерти. Наследодатель может распределить через завещание наследство так, как он считает это необходимым, к примеру, кому-то одному завещать дом, а другому - машину или вообще указать, что оставляет в наследство все то, что ему будет принадлежать по закону на момент его смерти. В таком случае наследством будет считаться все, что человек может приобрести в собственность и в будущем", - объяснила она.

Как добавила Манойло, завещание не действует в том случае, если нарушены правила его удостоверения и составления. Например, завещание, которое лицо напишет дома от руки, не будет считаться действительным. Завещанием называют одностороннюю сделку, и необходимо соблюдать правила его удостоверения. Кроме нотариуса, удостоверять этот документ имеют право, в частности:

органы местного самоуправления;

главный врач или его заместитель, если лицо находится в больнице;

сотрудники консульских учреждений Украины, если гражданин находится за границей;

капитан, если лицо находится на судне;

начальники экспедиции;

в армии – командиры;

начальники следственных изоляторов, если лицо находится в учреждениях исполнения наказаний.

Согласно Гражданскому кодексу, есть шесть месяцев, чтоб принять наследство. Если срок был пропущен, то наследник может через суд добиться дополнительного времени для подачи заявления о принятии, но только при наличии уважительной причины.

Обойтись без суда можно, если остальные наследники, которые приняли наследство, подадут нотариусу заявление, что согласны на принятие наследства человеком, который пропустил свой срок.

Нотариус отметила, что отменить завещание или изменить его при жизни может сам завещатель. А после смерти аннулирование завещания возможно в судебном порядке, если кто-то из наследников или других лиц считает, что завещанием было нарушено их право на наследство, или что в документе не изложена истинная воля завещателя.

Теперь перейдем к тому, как вступать в наследство без завещания.

Кому перейдет наследство, если нет завещания

По словам Манойло, без завещания наследники по закону после смерти наследодателя обращаются к частному нотариусу или в государственную нотариальную контору, и там открывается наследственное дело. Всего есть пять очередей наследования, и в случае отсутствия завещания наследники наследуют имущество в соответствии с очередностью.

"Мы исходим из того, что та очередь наследников, которая находится впереди, устраняет следующую. Если есть наследники первой очереди, то они наследуют имущество, а в случае их отсутствия наследство получают те, кто входит во вторую и так далее", - объяснила она.

Итак, кому достанется квартира после смерти собственника, если нет завещания? Первая очередь наследования - это дети, родители, муж, жена. Затем идет вторая - родные братья, сестры, дедушка, бабушка, третья - дяди и тети, четвертая - лица, которые жили с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до его смерти, а пятая очередь - это иждивенцы завещателя и родственники до шестой степени родства.

Нотариус добавила, что при жизни человек может по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом. Люди говорят "переписать" дом, а в законодательстве под этим действием подразумевается процесс отчуждения имущества. Отчуждать имущество при жизни можно, в частности, заключив договор дарения.

Ключевое в этой сделке то, что это безвозмездная и безусловная передача права собственности на недвижимое имущество другому лицу. Необходимо помнить, что после того, как лицо подарит какое-либо имущество, оно теряет право им владеть, распоряжаться и пользоваться.

справка Наталья Манойло Нотариус Частный нотариус Киевского городского нотариального округа, доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права и политологии УГУ имени Михаила Драгоманова. Круг интересов: нотариат, философия права, метаанропология правосознания, политический маркетинг, политическая система Украины. Является высоким специалистом в сфере права, автором статей посвященных нотариату, как важного просветительского правового института в структуре гражданского общества.

Вас также могут заинтересовать новости: