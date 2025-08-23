Полезные и невероятно вкусные моченые яблоки станут вашей любимой консервацией.

Квашеные или моченые яблоки - это очень вкусная закуска с большой пользой для организма. Для приготовления плоды заливают суслом и ждут брожения. Готовые фрукты на вкус кисло-сладкие, с легкой хлебной ноткой, похожие на квас или сидр. При укусе они кажутся газированными и приятно тают во рту. Вы можете менять пропорции сахара и соли, чтобы сделать более сладкое или соленое блюдо.

Главная причина приготовить консервацию - ее удивительная польза. Как и все квашеные продукты, такая закуска улучшает пищеварение, нормализует работу кишечника и ускоряет обмен веществ. Все витамины в ее составе даже не перечислить, поэтому обязательно приготовьте моченые яблоки - рецепт не требует особых навыков или дорогих продуктов.

Моченые яблоки в трехлитровой банке

Для квашения выбирайте поздние сорта с некрупными кисло-сладкими плодами. На кожуре не должно быть трещин. Соли можно класть меньше, но не убирать полностью, иначе фрукты не забродят.

Видео дня

На банку объемом три литра вам понадобятся:

полтора килограмма яблок;

полтора литра воды;

три столовых ложки сахара;

столовая ложка мёда;

столовая ложка соли.

Банку стерилизовать не надо. Плотно выложите в емкость мытые яблоки. В холодную воду добавьте сахар, соль и мёд. Перемешивайте до растворения. Полностью залейте жидкостью яблоки и прикройте горлышко сложенной в три слоя марлей.

Оставьте моченые яблоки в банке кваситься минимум на месяц в прохладное место. В течение этого времени жидкость будет испаряться - доливайте маринад. Когда фрукты будут готовы, закрутите крышкой и переставьте в холодильник или погреб.

Классические квашеные яблоки по-старинному

Для квашения возьмите посуду - бочку, ведерко или большую десятилитровую банку. Также понадобится ржаная мука, из которой делается закваска, чтобы фрукты обрели характерный "газированный" вкус.

Приготовьте такие ингредиенты:

пять-семь килограмм яблок;

пять листов смородины или вишни;

двести грамм ржаной муки или полкилограмма сахара;

две или три столовые ложки соли;

десять литров воды.

На дно посуды выложите листья. Плотно разместите моченые яблоки в пластиковом ведре. Затем можно приготовить два вида закваски на выбор - сладкую и ржаную. Для первой смешайте десять литров воды с сахаром и тремя ложки соли, доведите до кипения и остудите. Для ржаной залейте муку десятью литрами воды, добавьте две ложки соли, оставьте до остывания и процедите.

Залейте фрукты выбранной жидкостью и поставьте в холодное место. Можете попробовать закрыть оба вида яблок в разных емкостях. Накройте емкость меньшей по размеру крышкой и сверху поставьте гнет. Оставьте плоды бродить на месяц, при необходимости доливая воду.

Самые простые моченые яблоки - быстрый рецепт

Это наиболее простая вариация блюда.

Два килограмма фруктов надо залить такой смесью:

литр холодной воды;

три ложки сахара;

две ложки соли;

один лавровый лист;

одна сушеная гвоздика.

Закройте банку с плодами и закваской крышкой и хорошо встряхните. По такому рецепту можно приготовить моченые яблоки за 5 минут - столько займет процесс приготовления. Но бродить они будут не меньше 30 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: