По словам вице-президента США, россияне проявили готовность к гибкости в отношении некоторых своих требований.

Россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC Meet the Press.

"Я не говорю, что россияне уступили во всем. Но они уступили в том, что признают территориальную целостность Украины после войны", - сказал он.

По словам Вэнса, россияне уже признали, что не смогут установить "марионеточный режим" в Украине. Он напомнил, что оккупанты хотели этого с самого начала полномасштабного вторжения.

"Они действительно проявили готовность к гибкости в отношении некоторых своих основных требований. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны", - подчеркнул вице-президент США.

Тем не менее Вэнс признал, что Россия не хочет перемирия. Он считает, что на это есть несколько причин.

"Мы не контролируем действия России, если бы мы это делали, война закончилась бы семь месяцев назад", - заверил вице-президент США.

Путин уже готов к завершению войны в Украине

Ранее политический обозреватель Марк Галеотти заявил, что российский диктатор Владимир Путин искренне заинтересован в том, чтобы попытаться заключить сделку с Украиной. Тем не менее он вполне готов и продолжить войну.

По словам Галеотти, препятствием для всех предыдущих дипломатических усилий до сих пор было нежелание Запада публично признать то, что Украина не собирается ни вступать в НАТО, ни возвращать оккупированные территории в ближайшее время.

