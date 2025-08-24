Lost Rift выйдет в ранний доступ в сентябре.

Студия People Can Fly, известная по Painkiller, Bulletstorm и Outriders, анонсировала новую игру под названием Lost Rift - смесь шутера от первого лица, симулятора выживания и PvP-экшена.

Игроки окажутся на тропическом архипелаге Pioneer's Landing, где нужно строить базу, добывать ресурсы и отбиваться от угроз, как природных, так и межпространственных.

На первый взгляд, это привычный выживач, но People Can Fly делает упор на динамичные перестрелки с использованием обширного арсенала, а сюжетная кампания предложит исследовать следы учёных, которые изучали странные аномалии.

Помимо PvE, в Lost Rift есть и соревновательный режим - команды высаживаются на "нестабильные" острова, где ограничено время на исследование и поиск лута. Там же придётся столкнуться с другими игроками, так что экспедиции обещают быть напряжёнными.

Релиз в раннем доступе Steam намечен на 25 сентября. На старте игра обойдётся в 25 долларов и предложит не менее 10 часов сюжетного PvE, а также многопользовательские вылазки.

