Официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио, который отрезал от Украины аннексированный Крым, вернул его на место – теперь на ресурсе правильная карта.
После скандала из-за изображения оккупированного Россией Крыма карта Olympics Cheer Zone вообще исчезла из сайта. Однако впоследствии ее вернули уже без ошибки. Карту разместили на официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио. Между Украиной и полуостровом была проведена граница. Это вызвало нешуточное возмущение в сети.
Было
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на инцидент. Поручили послам в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.
Стало
"Карта уже исправлена. Можем сегодня смотреть открытие Олимпийских игр Токио-2020 со спокойным сердцем", - сообщил впоследствии в своем Facebook посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
Напомним, Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля и продлятся до 8 августа.
Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.
Официальная церемония открытия начнется в 14: 00 23 июля.
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