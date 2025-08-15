Рассказываем, какие документы нужны, чтобы выписаться из квартиры с ребенком.

В Украине в последние годы из-за войны увеличился поток людей, которые вынужденно покидают территорию нашего государства. Часть из них решает уехать навсегда.

В связи с этим некоторым важно знать, как выписать ребенка из квартиры при переезде в другую страну. Однако эти знания также актуальны для обычного переезда или при продаже недвижимости.

Адвокат и руководитель практики семейного, военного и уголовного права в Юридической компании "Reliance" Ирина Козуненко рассказала УНИАН все, что важно знать касательно этого вопроса.

Почему нельзя выписать несовершеннолетнего ребенка

По словам адвоката, несовершеннолетнее лицо нельзя выписать без согласия родителей (хотя бы одного из них) или без его законных представителей, потому что оно не может самостоятельно полностью распоряжаться своими правами и, соответственно, выполнять свои обязанности.

Ребенка нельзя оставить "висящим нигде" – то есть снять с регистрации и не прописать на новом месте. Это введено для того, чтобы не были нарушены права ребенка, в частности, на жилье, чтобы он не остался на улице,

- подчеркнула она.

Как отметила Козуненко, также по месту жительства несовершеннолетнее лицо принимают в садик или школу, предоставляют медицинские услуги. Поэтому ребенка нельзя выписать из квартиры в никуда. Например, взрослого человека могут снять с регистрации даже без его согласия, и он обязан в течение 30 дней зарегистрироваться самостоятельно на новом месте жительства. А вот в отношении детей такие правила не действуют.

В связи с этим возникает закономерный вопрос, можно ли выписать ребенка из квартиры после 18 лет.

"С моральной стороны и по родственным связям для родителей их дети, которым больше 18 лет, – это все равно дети. Но с юридической точки зрения такое лицо уже не ребенок, а полноценный, дееспособный взрослый человек, и к нему уже не применимы правила, действующие для детей. То есть, как только лицу исполняется 18 лет, владелец жилья может выписать его в тот момент, когда сочтет это необходимым", - объяснила она.

Как выписать несовершеннолетнего ребенка из квартиры в Украине

По словам Козуненко, по общему правилу владелец квартиры просто так не может выписать несовершеннолетнее лицо из своего жилья. Для того, чтобы ребенка снять с регистрации, также должен быть выписан либо один из родителей, либо оба, если они зарегистрированы все вместе по одному адресу. То есть сначала нужно выписать того из родителей, с кем он зарегистрирован, а вместе с ним и ребенка. А просто самого ребенка выписать куда-то нельзя, во время этого процесса есть связь с его родителями.

"Выписать несовершеннолетнего ребенка из квартиры в Украине можно либо с одним из его родителей, либо с обоими, и для этого нужно обратиться в ЦПАУ или в органы Государственной миграционной службы. В том случае, если родители ребенка не зарегистрированы по одному адресу или не состоят в браке, то для выписки из жилья несовершеннолетнего потребуется письменное согласие второго родителя", - рассказала она.

Если владельцем жилья, из которого хотят выписать ребенка, является один из родителей, добавляет специалист, то снять ребенка с регистрации по заявлению другого человека невозможно. То есть должно быть также и согласие владельца. Когда ребенок достигает возраста 14-18 лет, то для выписки из жилья также требуется его согласие.

Также мы узнали, что нужно, чтобы выписаться из квартиры с ребенком. Как отметила адвокат, для этого сначала нужно собрать необходимые документы, в частности, заполнить, к примеру, в ЦПАУ заявление о снятии ребенка с регистрации, предоставить свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица, которое выписывается, подать документы родителей, оплатить на месте административный сбор (45 грн и 42 коп.) и предоставить квитанцию об его оплате.

Затем регистратор проверяет заявление вместе с другими документами и, если все правильно, данные вносятся в Единый государственный демографический реестр.

"Обычно смена места прописки происходит довольно быстро – иногда нужно немного подождать и почти сразу забрать решение о перерегистрации. Иногда лиц могут попросить прийти за решением на следующий день – это зависит от загруженности регистраторов", - сказала Ирина Козуненко.

Мы также узнали, можно ли выписать чужих детей из квартиры. По словам специалиста, у владельца в жилье не могут быть просто прописаны чужие дети – несовершеннолетние должны быть зарегистрированы либо со своими родителями, либо с кем-то из родителей или с законным представителем. Чтобы выписать чужих детей из квартиры, владельцу сначала нужно выписать их родителей или представителей, и только после этого должны быть сняты с регистрации несовершеннолетние лица.

Напоследок адвокат объяснила, можно ли выписать несовершеннолетнего ребенка из частного дома. Она отметила, что это можно сделать по той же процедуре, которая действует для снятия с регистрации из квартиры. Выписать несовершеннолетнее лицо можно, если оно зарегистрировано с матерью или с отцом или с обоими родителями. Если родители являются владельцами дома, тогда для снятия с регистрации им нужно будет взять с собой в ЦПАУ еще и документы, подтверждающие право собственности на жилье

справка Ирина Козуненко Адвокат в юридической компании "Reliance". Имеет более 5 лет юридического стажа, работала в государственных органах и в органах местного самоуправления. Член Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины. Окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Уголовная юстиция". Основные направления в работе - семейное, военное и уголовное право.

