Силы обороны имеют положительные результаты на Донбассе, - Зеленский

Силы обороны Украины устроили российским захватчикам "хорошие сюрпризы" на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве.

"И сейчас в этот день, День независимости, я отдельно еще хотел бы поблагодарить наших воинов. У них есть очень хорошие результаты в дальнобойных ударах. Все это видят. И сегодня у нас есть, я считаю, очень и очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для "русских". Я думаю, что Главком сообщит позже все детали", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 21 августа стало известно, что на Покровском направлении от российских оккупантов зачищено 6 населенных пунктов и уничтожено сотни вражеских солдат.

