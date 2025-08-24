Венгерский министр заявил, что Зеленский использовал национальный праздник Украины как способ жестко угрожать Венгрии.

Президент Владимир Зеленский использовал День Независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии. Такое мнение в посте в соцсети высказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Все началось с того, что сегодня на пресс-конференции Зеленский обыграл слово дружба: "Мы всегда поддерживали дружбу с Венгрией, но теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Будапешта".

Именно в этом высказывании Сийярто и усмотрел жесткую угрозу своей стране.

"Владимир Зеленский использовал национальный праздник Украины как способ жестко угрожать Венгрии. Венгрия твердо отвергает угрозу украинского президента", - написал Сийярто.

Он отметил, что Будапешт уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, и ожидает того же от других. Сийярто выразил свое мнение, что ударами по российскому нефтепроводу "Дружба" Украина нарушает суверенитет Венгрии.

"Украина осуществила серьезные атаки против безопасности наших энергопоставок, а это можно расценить как атаки против суверенитета", - считает Сийярто.

Министр в очередной раз напомнил, что его страна никаким боком не причастна к войне в Украине и призвал "прекратить угрожать":

"Призываем Владимира Зеленского прекратить угрожать Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью".

Удары по нефтепроводу "Дружба"

Украина осуществила уже три удара по этому нефтепроводу. 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами, в результате чего на объекте возник пожар, из-за чего была полностью остановлена перекачка нефти по "Дружбе".

А 21 августа дроны ударили по насосной станции "Унеча" в Брянской области, которая тоже является частью нефтепровода. После этого прокачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась. Качественные спутниковые снимки зафиксировали уничтожение насосной станции.

