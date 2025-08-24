Лавров заверил, что делегации Украины и России продолжат встречаться в Стамбуле.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Россия готова продолжить прямые переговоры с Украиной, которые начались в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ.

По его словам, делегации Украины и России продолжат встречаться в Стамбуле, как и прежде. Говоря о потенциальной встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава МИД РФ заявил, что этот вопрос не обсуждался на Аляске, но позже был "поднят экспромтом".

Также Лавров добавил, что РФ "признает Зеленского де-факто главой режима" и готова с ним встретиться для переговоров. Тем не менее он в очередной раз заявил о якобы "нелегитимности" нынешнего президента Украины.

"Зеленский играет, не заботясь о содержании, когда говорит о первоочередности для себя встречи с Путиным", - добавил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия предложила "повысить уровень делегаций" в Стамбуле, чтобы обсудить вопросы, которые необходимо довести до сведения Зеленского и Путина.

Также глава МИД РФ попытался переложить вину за полномасштабное вторжение в Украину на Европу. По его словам, некоторые европейские политики якобы не желают завершения войны.

Когда Путин согласится на переговоры

Ранее профессор европейских студий в Оксфордском университете Тимоти Гартон Эш заявил, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня, пока не почувствует, что ситуация складывается не в пользу Москвы. По его словам, переговоров о мире не будет по крайней мере до следующего года.

Аналитик уверен, что Путин "просто играет" с президентом США Дональдом Трампом, пользуясь его маникальным стремлением получить Нобелевскую премию мира.

