Эксперт говорит, что результатов встречи все еще нет, а Россия не сделала никаких шагов навстречу.

Обозреватели переоценивают события после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом в интервью Эспрессо рассказал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"На Аляске Путину удалось снова вернуть Трампа под свое влияние. Это влияние, мнимая дружба, которую Трамп так любит подчеркивать, было ослаблено полугодовыми неудачными попытками Трампа добиться прекращения огня. Впрочем на Аляске Путин, с его точки зрения, смог восстановить ситуацию в свою пользу", - сказал он.

Он добавил, что впоследствии европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский смогли нейтрализовать это влияние во время личной встречи с Трампом в Вашингтоне.

Также Болтон напомнил, что Россия пока не сделала никаких уступок и не продемонстрировала реальной готовности вступать в серьезные переговоры, направленные на достижение мира. По его мнению, именно поэтому президент Франции Эмманюэль Макрон на днях написал в сети Х пессимистическое сообщение о том, что не видит заинтересованности Путина в мире. Болтон сказал, что Макрон пытается снизить ожидания от процесса переговоров.

Однако он считает возможной вероятность продолжения встреч с Путиным. Он не исключил, что могут быть двусторонние и трехсторонние встречи, в том числе с участием Трампа.

"Двусторонняя встреча двух лидеров, непосредственно вовлеченных в конфликт, вряд ли будет драматичной. Не будет ни криков, ни демонстративных выходов. Путин, скорее всего, произнесет длительную лекцию о своем видении российской истории, а Зеленский изложит свою позицию. Разговор будет длиться часами, и ни одна из сторон не пойдет на уступки", - сказал Болтон.

Однако, подготовка к подобным встречам будет длиться неделями. Хотя и они не будут приносить никаких сдвигов:

"Именно так Путин стремится вести переговоры. С каждым днем уверенности в том, что Украина будет иметь достаточно ресурсов для успешного продолжения войны, с его точки зрения, становится все меньше. Поэтому нужно сосредоточиться на том, что действительно имеет значение".

Также он прокомментировал встречу с участием президента Трампа, европейских лидеров и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Болтон отметил, что там не поднимался вопрос обмена территориями. Он пояснил, что это не значит, что этот вопрос не важен. По его мнению, это свидетельствует о том, что этот вопрос "настолько сложный, что участники просто не решились его затронуть". Вместо него они обсуждали вопрос предоставления Украине гарантий безопасности.

Как писал УНИАН, ФБР провело обыск в доме Болтона. Официально причины обыска не объясняли. Однако, в СМИ предположили, что дело может быть связано с давними обвинениями Трампа. Дело в том, что после периода сотрудничества Болтон начал публично критиковать политику Трампа. Даже написал книгу, после которой Трамп говорил, что его оппонент нарушил меры секретности.

После проведения обыска издание Wall Street Journal отметило, что Трамп перешел черту к откровенному наказанию своих критиков. Дело ФБР против Болтона газета назвала "вендеттой" и ничем иным, как "местью".

