Война России против Украины закончится в ближайшие полгода. Такой прогноз сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире NBC News.

Он добавил, что ему не нравится удар россиян по американскому предприятию в Мукачево, как и многие другие вещи, которые сделала РФ. Именно поэтому, как отметил Вэнс, администрация президента США Дональда Трампа пытается остановить войну.

"От чего я в восторге прямо сейчас - это что мы имеем президента, который участвует в энергичной дипломатии, чтобы попытаться остановить убийства... И что бы ни было результатом этого, закончится ли война через три месяца, или шесть месяцев, надеюсь, не позже, но, возможно, мы должны гордиться президентом, который пытается прекратить убийства", - высказал мнение Вэнс.

Кроме этого, он добавил, что окончательное определение территориальных границ Украины будет оставаться за самими украинцами:

"Украинцы в итоге сами решат, где будут пролегать территориальные границы их страны".

Война в Украине: переговоры

Государственный секретарь США Марко Рубио высказал мнение, что нет смысла вдаваться во все подробности переговоров по окончанию войны в Украине, особенно, когда они проводятся в частном порядке.

А шеф-редактор BILD Пауль Ронцхаймер высказал свои прогнозы относительно того, как будут развиваться события после двух саммитов по Украине, которые прошли на Аляске и в Вашингтоне. По его мнению, первый сценарий заключается в том, что война продолжится, поскольку такое предположение есть и у самих украинцев и у европейцев.

