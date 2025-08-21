Рассказываем, какие методы эффективно помогают в борьбе против плесени.

Очень многие люди сталкивались с черной плесенью в ванной или других помещениях, где много лишней влаги. Борьба с ней отнимает много сил, времени и кажется бесконечной.

Часто после очередной очистки темные пятна снова поражают поверхности, будто никогда и не исчезали.

Мы узнали, как избавиться от черной плесени на стенах без использования жесткой химии и надолго удержать результат. Ранее мы рассказывали, чем отмыть плесень в отсеке для порошка.

Как избавиться от черной плесени

Пользовали reddit поделились своим успешным опытом и дали советы тем, кто сталкивался с такой же проблемой.

"Во-первых, я перестала сразу использовать отбеливатель. Я читала, что у плесени есть своего рода внешний слой, который мешает чистящим средствам эффективно работать. Поэтому теперь я сначала чищу поверхность горячей мыльной водой, а затем наношу смесь отбеливателя с водой (1 часть отбеливателя на 3 части воды). Оставляю на 10–15 минут, затем промываю и вытираю насухо", - написала пользователь портала.

Чтоб убрать плесень в швах между плитками, она смачивала ватные диски в отбеливателе и прижимала их к пораженным местами - мокрая вата легко прилипала и держалась, где нужно. Комментатор оставляла так на час. По ее словам, это гораздо эффективнее, чем распылять средство.

Чтоб предотвратить появление новых пятен, женщина после водных процедур протирала стены, оставляла вытяжку включенной или открывала окно. Кроме того, пользователь почистила места, которые обычно не трогала, - под оконной рамой, за бачком унитаза и слив раковины.

"Странный способ, который я попробовала, и который действительно помог: я посыпала немного обычной поваренной соли вокруг оконной рамы и по краю, где постоянно появлялась плесень. Я видела, как кто-то об этом упоминал, и подумала, почему бы и нет. Оказывается, она сушит место и затрудняет рост плесени. Не знаю, в этом ли причина, но с тех пор она больше не появлялась", - подытожила она.

Остальные комментаторы также поделились своим опытом, как избавиться от черной плесени в ванной. В частности, они советовали приобрести осушитель воздуха и включать его, когда принимаете душ или в течение часа после этого.

Также рекомендуют попробовать обрабатывать проблемные места перекисью водорода. Ее нужно распылить и оставить высохнуть.

