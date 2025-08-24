Корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, который сегодня, 24 августа, вернулся из российского плена, дал первое интервью после освобождения. Он заявил, что теперь главная задача - освободить остальных украинцев, особенно тех, кто находится в плену с 2022 года.
Эмоции после возвращения из плена
"Эмоции переполняют. Я очень счастлив, что вернулся. Теперь для меня этот день не только День Независимости, но и второй день рождения", - сказал Хилюк вскоре после возвращения.
Корреспондент отметил, что уже разговаривал со своими родителями. Он рассказал, что за все время оккупанты передали ему от родных только одно письмо, и то за 2023 год, которое он получил в 2025 году.
Как журналист узнал об обмене
Хилюк поделился, что намеки на его обмен появились еще несколько дней назад. Тем не менее он сомневался, так как людей иногда забирали, а потом возвращали.
"Были сомнения до последнего момента, когда российский самолет приземлился только в Беларуси и когда нам сказали снять с глаз повязки и размотать руки от скотча, тогда я понял - ад закончился", - добавил корреспондент.
Журналист заявил, что узнал об обмене от своих соседей по камере. Сперва его переместили в другую камеру, после чего вернули обратно и сказали, что никакого обмена якобы не будет.
Кроме того, Хилюк рассказал, что его и других пленных украинцев заставили подписать "документ" о том, что у них якобы нет претензий к России.
"О том, что якобы и влияния морального и физического на нас не оказывали. То есть, полную чушь, которую в плену мы, конечно, все подписали", - добавил журналист.
Тотальное отсутствие информации в российском плену
"С письмами там, кстати, катастрофа. Никто их почти не получает. Полный информационный вакуум. Люди в плену имеют силы, говорят, мы будем держаться. Но большая беда в том, что никто не знает, что с их родными", - заявил Хилюк.
Журналист поделился, что в российском плену было тотальное отсутствие любой информации. Он признался, что даже не знал о том, что Украина освободила Херсон.
"Мы не знали даже, который час. Впервые за 3,5 года я увидел часы в автобусе в Беларуси. Календарь мы тоже вели сами, запоминая, какое сегодня число и какое будет завтра", - подчеркнул Хилюк.
Журналист рассказал, что за все время, которое он провел в плену, не видел почти ничего:
"Мы видели только закрашенные окна камеры, кусочек неба через открытое окно для проветривания, асфальт, потому что ходили мы согнутыми. Не видели травы, не видели птиц, единственные птицы были - вороны на наблюдательной башне за все эти годы".
Хилюк отметил, что только иногда у охранников можно было узнать, когда в этом году Пасха. Тем не менее это было больше как исключение.
"Человечных лиц я видел только одного за все эти годы из персонала, скажем так", - уточнил журналист.
Первые планы после возвращения из плена
Корреспондент признался, что после возвращения он планирует в первую очередь обнять своих родителей и расцеловать их. После этого он собирается вернуться на работу.
Возвращение Дмитрия Хилюка из российского плена - что известно
Напомним, что сегодня, 24 августа, Украина вернула из российского плена большое количество пленных и гражданских заложников. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что среди прочих домой вернулся корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.
Дмитрия Хилюка держали в российских тюрьмах 3 года, 5 месяцев и 21 день. За все это время его близкие получили лишь немного информации.
Журналист вместе с отцом были похищены оккупантами в начале марта 2022 года прямо на улице в селе Козаровичи Киевской области, где проживала его семья. Как и других местных мужчин, сначала их удерживали в промышленном здании на территории соседнего села.
Убегая с Киевщины под ударами Сил обороны, россияне забрали с собой часть гражданских заложников, в том числе и Дмитрия Хилюка. Его отца, пожилого мужчину, оккупанты позже решили отпустить.