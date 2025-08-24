От войны выигрывают рабочие без образования и с ограниченными навыками, а также военные из беднейших регионов страны.

Когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, многие западные экономисты предсказывали ей надвигающийся экономический коллапс. Однако спустя три года кризиса не произошло, напротив - для некоторых россиян жизнь улучшилась, и теперь им выгоднее продолжать войну, пишет The Telegraph. В результате, самые большие преимущества получили обнищавшие промышленные районы, десятилетиями переживавшие упадок.

"Российское руководство осознало, что не сможет быстро завершить войну. Поэтому оно начало переводить экономику в другой режим. Внезапно эти законсервированные промышленные предприятия начали нанимать новых рабочих, и начался приток новых инвестиций. Эти предприятия конкурировали с другими секторами за рабочую силу и предлагали хорошую заработную плату", — говорит Татьяна Орлова из Oxford Economics.

В частности, заработная плата рабочих, производящих "готовые металлические изделия", выросла на 78% без учета инфляции в период с 2024 по 2021 год, что является самым высоким показателем среди всех профессий.

"Путин фактически выполнил обещание Трампа американским избирателям: массово создал высокооплачиваемые рабочие места на фабриках в беднейших районах страны. Выигрывают от этого рабочие без образования и с ограниченными навыками", - отмечается в статье.

"Смертеномика" Путина

"Когда мужчина в семье идёт в армию по контракту, он, прежде всего, получает премию и начинает получать ежемесячную зарплату. Зарплата приличная. Что-то около 2000 долларов в месяц. Все эти деньги начали поступать в основном в российские регионы, потому что в крупных городах люди меньше стремятся идти в контрактную армию", — говорит Орлова.

Российский экономист Владислав Иноземцев называет это "смертеномикой".

"Это было на самом деле захватывающим ноу-хау путинского режима, потому что он превратил жизни — я бы сказал очень невежливо — людей, которые были своего рода социальным мусором, в инструмент экономического развития… Вы изымаете бесполезные ресурсы из экономики и вместо этого вливаете деньги. Но, конечно, всё это лишь временное решение, поскольку запас таких людей ограничен".

При этом приток денежных средств в беднейшие регионы России – такие как Республика Алтай, Республика Тыва и некоторые другие, в основном на Северном Кавказе и в Сибири - способствовал росту расходов, поскольку бедные семьи внезапно получили деньги, говорит Иноземцев

Семьи в крошечных деревнях и малых городах получили "огромные" по местным меркам суммы денег, говорит он. Многие купили квартиры в крупных региональных городах, где их дети получили лучшее образование в школах и университетах.

Приток наличных денег также способствовал развитию некоторых беднейших районов России.

"Это дало толчок развитию сферы услуг в бедных регионах, где люди раньше, например, даже не могли подумать о том, чтобы потратить деньги на что-то вроде ежемесячного абонемента в спортзал. Внезапно стали появляться новые спортзалы и салоны красоты. Также открылось больше кафе и ресторанов. Люди действительно стали тратить деньги на услуги", — говорит Орлова.

После окончания войны они окажутся в проигрыше

Однако, если война закончится, россияне, привыкшие к гораздо более высокому уровню жизни, могут за это поплатиться. Возвращающиеся с фронта солдаты и их семьи, вероятно, быстро вернутся к прежней жизни, считает Иноземцев.

"Эти люди не привыкли копить и откладывать деньги. Они потратят их через год-два и вернутся к привычному образу жизни. Служба в армии не изменит ваше социальное поведение".

При этом он отмечает, что если полмиллиона людей вернутся в регионы с очень низкой заработной платой, а их накопления, накопленные за время службы, будут исчерпаны за несколько месяцев, "это может стать серьёзной социальной катастрофой".

Другие работники, получившие выгоду от войны, также, вероятно, пострадают после нормализации экономики. Рабочие, предприниматели, скупающие брошенные западные активы, и государственные служащие, работающие в правоохранительных органах, — все они, вероятно, окажутся в проигрыше в условиях демобилизованной экономики.

"Все эти люди не заинтересованы в возвращении к мирной жизни", — говорит Екатерина Курбангалеева из Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. "Мне кажется, российские власти это чувствуют. Эти бенефициары были бы более уверены, если бы смогли сохранить текущую ситуацию, потому что, когда и если война закончится, многое может измениться. Для них выгоднее продолжать".

Российская экономика

Совокупные расходы РФ на оборону и национальную безопасность в 2025 году составили 17 триллионов рублей, что является самым высоким показателем со времен Холодной войны, и составляет 41% от общих расходов. Это делает оборонный сектор основным двигателем экономического роста на фоне сокращения гражданского производства.

Чтобы поддержать уровень оборонных расходов, в России предлагают ежегодно сокращать расходы на непервоочередные сферы на 2 триллиона рублей до 2028 года. Первыми под удар попадают социальные отрасли: здравоохранение, образование и другие гражданские программы.

