Люди старше 80 лет могут оформить почти 1000 гривень доплаты к пенсии, если подадут заявление в Пенсионный фонд.

Для украинских пенсионеров государство предлагает несколько видов надбавок к пенсии, которые можно оформить в Пенсионном фонде. Это, к примеру, выплата за стаж, за содержание нетрудоспоспособных родственников, за донорство или за возраст. Если одному человеку полагается несколько прибавок, то обычно назначается лишь одна, самая большая по сумме.

Для пенсионеров 80 лет и старше есть стандартная возрастная прибавка, которую могут получить все украинцы. Но некоторым лицам также положена особая выплата, составляющая почти тысячу гривень.

Сколько добавляют пенсии после 80 лет по возрасту

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) повышает сумму помощи каждые 5 лет для тех, кто достиг 70-летнего возраста. К примеру, возрастная доплата к пенсии для семидесятипятилетних и старше составляет 456 гривень. А для восьмидесятилетних это уже 570 дополнительных гривень в месяц.

Видео дня

Но насчет того, какая доплата к пенсии после 80 лет в 2025 году, есть важный нюанс - надбавка не прибавляется к предыдущим 456 гривням, а составляет 570 гривень в общем. То есть реальный рост выплат - всего 114 гривень.

Прибавка должна начисляться автоматически без обращения пенсионера. Но если этого не случилось, стоит связаться с ближайшим пенсионным органом и объяснить ситуацию.

Какая доплата к пенсии после 80 лет в Украине для одиноких пенсионеров

Пожилые украинцы, которые живут в одиночестве и нуждаются в посторонней помощи, имеют право на дополнительные начисления в размере почти 1000 гривень. Об этом говорится в 6 пункте Статьи 7 Закона Украины №1727.

Одинокие пенсионеры 80 и старше лет, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в непрерывном уходе, получают дополнительные деньги - 40% минимума для нетрудоспособных, что на данный момент составляет 944 гривен.

Такая доплата к пенсии после 80 лет в Украине назначается по специальному обращению в ПФУ. При себе заявителю нужно иметь справку-документ о составе семьи, медицинский вывод о необходимости присмотра и подтверждение отсутствия трудоспособных родственников.

Если решение о назначении льготы будет положительным, то выплата сразу начнет выплачиваться. При этом надбавка не положена, если лицо уже получает соцпомощь по инвалидности.

Вас также могут заинтересовать новости: