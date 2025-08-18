Три разных рецепта очень вкусного грузинского салата, который удивит гостей и домочадцев.

Ацецили - это простой и вкусный грузинский салат, который легко можно повторить у себя дома. Существуют разные варианты приготовления этого блюда и мы отобрали три из них.

Салат ацецили с курицей - рецепт

Ацецили из курицы получается очень сытным. Его стоит воспринимать как самодостаточное блюдо, которое можно подавать на обед или ужин. Для приготовления берем:

300 граммов копченой, отварной или обжаренной грудки;

100 граммов грецких орехов;

30 граммов кинзы;

30 граммов зерен граната;

один крупный баклажан;

один крупный болгарский перец;

одну луковицу;

четверть перца чили;

три зубчика чеснока;

столовую ложку гранатового соуса;

чайную ложку хмели-сунели;

соль;

три столовые ложки винного красного уксуса;

чайную ложку аджики.

Болгарский перец и баклажан моем, делаем несколько проколов и запекаем в духовке 30 минут при 200 градусах. Овощи должны стать мягкими. Во время приготовления их нужно будет перевернуть.

В это время чистим и нарезаем на тонкие полукольца лук. К нему добавляем уксус, аджику и оставляем на 10 минут, чтоб промариновался.

Филе рвем на тонкие и длинные волокна. Острый перец очищаем от семян и нарезаем на тонкие колечки. Чеснок также нужно почистить и мелко нарубить.

Зелень промываем, обсушиваем и мелко нарезаем. Орехи рубим ножом.

Когда овощи запекутся и слегка остынут, очищаем их от кожуры. Перец нужно нарезать соломкой, а баклажан - разобрать на тонкие волокна.

Теперь собираем блюдо. Смешиваем все ингредиенты, кроме зерен граната. Перемешиваем и оставляем минут на 10-20. Перед подачей украшаем гранатом.

Ацецили по грузински - пикантный рецепт

Ацецили из баклажанов является более простым вариантом этого салата. Он готовится очень просто, а результат неизменно радует. Для блюда берем:

три баклажана;

50 граммов грецких орехов;

10 граммов острого перца;

одну луковицу;

три зубчика чеснока;

0,5 чайной ложки хмели-сунели;

0,5 чайной ложки молотого черного перца;

0,5 чайной ложки кориандра;

15 граммов кинзы;

три столовые ложки уксуса (яблочного);

три-четыре столовые ложки воды.

Баклажаны очищаем от кожуры, режем на пластины, присаливаем и оставляем минут на 15. Промываем овощи, обсушиваем и обжариваем с обеих сторон.

Для соуса перебиваем вместе все остальные ингредиенты в блендере. Баклажаны нужно порвать на волокна, заправить и перемешать.

Салат ацецили - быстрый рецепт

Этот вариант ацецили чем-то похож на предыдущий, но все же отличается из-за других компонентов соуса. Стоит попробовать разные рецепты, чтоб выбрать тот, который больше всего нравится. Для приготовления этого берем:

три баклажана;

одна маленькая луковица;

два-три зубчика чеснока;

перец чили (по вкусу);

80-100 граммов грецких орехов;

15-20 граммов кинзы;

одну столовую ложку яблочного уксуса;

три-четыре столовые ложки оливкового масла;

одну чайную ложку лимонного сока;

соль;

молотый черный перец;

молотый кориандр;

хмели-сунели.

Баклажаны моем, нарезаем на слайсы толщиной около 0,5 см и обжариваем до золотистости с обеих сторон. Выкладываем на салфетки или бумажные полотенца и слегка солим.

В это время перебиваем в блендере лук, чили, чеснок, кинзу и орехи. Добавляем туда масло, уксус, сок лимона и специи. Если соус будет слишком густым, то можно добавить немного воды.

Баклажаны рвем руками на полоски и заправляем их соусом.

