Ацецили из баклажанов

Ацецили - это простой и вкусный грузинский салат, который легко можно повторить у себя дома. Существуют разные варианты приготовления этого блюда и мы отобрали три из них.

Салат ацецили с курицей - рецепт

Ацецили из курицы получается очень сытным. Его стоит воспринимать как самодостаточное блюдо, которое можно подавать на обед или ужин. Для приготовления берем:

  • 300 граммов копченой, отварной или обжаренной грудки;
  • 100 граммов грецких орехов;
  • 30 граммов кинзы;
  • 30 граммов зерен граната;
  • один крупный баклажан;
  • один крупный болгарский перец;
  • одну луковицу;
  • четверть перца чили;
  • три зубчика чеснока;
  • столовую ложку гранатового соуса;
  • чайную ложку хмели-сунели;
  • соль;
  • три столовые ложки винного красного уксуса;
  • чайную ложку аджики.

Болгарский перец и баклажан моем, делаем несколько проколов и запекаем в духовке 30 минут при 200 градусах. Овощи должны стать мягкими. Во время приготовления их нужно будет перевернуть.

В это время чистим и нарезаем на тонкие полукольца лук. К нему добавляем уксус, аджику и оставляем на 10 минут, чтоб промариновался.

Филе рвем на тонкие и длинные волокна. Острый перец очищаем от семян и нарезаем на тонкие колечки. Чеснок также нужно почистить и мелко нарубить.

Зелень промываем, обсушиваем и мелко нарезаем. Орехи рубим ножом.

Когда овощи запекутся и слегка остынут, очищаем их от кожуры. Перец нужно нарезать соломкой, а баклажан - разобрать на тонкие волокна.

Теперь собираем блюдо. Смешиваем все ингредиенты, кроме зерен граната. Перемешиваем и оставляем минут на 10-20. Перед подачей украшаем гранатом. 

Ацецили по грузински - пикантный рецепт

Ацецили из баклажанов является более простым вариантом этого салата. Он готовится очень просто, а результат неизменно радует. Для блюда берем:

  • три баклажана;
  • 50 граммов грецких орехов;
  • 10 граммов острого перца;
  • одну луковицу;
  • три зубчика чеснока;
  • 0,5 чайной ложки хмели-сунели;
  • 0,5 чайной ложки молотого черного перца;
  • 0,5 чайной ложки кориандра;
  • 15 граммов кинзы;
  • три столовые ложки уксуса (яблочного);
  • три-четыре столовые ложки воды.

Баклажаны очищаем от кожуры, режем на пластины, присаливаем и оставляем минут на 15. Промываем овощи, обсушиваем и обжариваем с обеих сторон.

Для соуса перебиваем вместе все остальные ингредиенты в блендере. Баклажаны нужно порвать на волокна, заправить и перемешать.

Салат ацецили - быстрый рецепт

Этот вариант ацецили чем-то похож на предыдущий, но все же отличается из-за других компонентов соуса. Стоит попробовать разные рецепты, чтоб выбрать тот, который больше всего нравится. Для приготовления этого берем:

  • три баклажана;
  • одна маленькая луковица;
  • два-три зубчика чеснока;
  • перец чили (по вкусу);
  • 80-100 граммов грецких орехов;
  • 15-20 граммов кинзы;
  • одну столовую ложку яблочного уксуса;
  • три-четыре столовые ложки оливкового масла;
  • одну чайную ложку лимонного сока;
  • соль;
  • молотый черный перец;
  • молотый кориандр;
  • хмели-сунели.

Баклажаны моем, нарезаем на слайсы толщиной около 0,5 см и обжариваем до золотистости с обеих сторон. Выкладываем на салфетки или бумажные полотенца и слегка солим.

В это время перебиваем в блендере лук, чили, чеснок, кинзу и орехи. Добавляем туда масло, уксус, сок лимона и специи. Если соус будет слишком густым, то можно добавить немного воды.

Баклажаны рвем руками на полоски и заправляем их соусом.

