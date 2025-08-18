Ацецили - это простой и вкусный грузинский салат, который легко можно повторить у себя дома. Существуют разные варианты приготовления этого блюда и мы отобрали три из них.
- Салат ацецили с курицей - рецепт
- Ацецили по грузински - пикантный рецепт
- Салат ацецили - быстрый рецепт
Салат ацецили с курицей - рецепт
Ацецили из курицы получается очень сытным. Его стоит воспринимать как самодостаточное блюдо, которое можно подавать на обед или ужин. Для приготовления берем:
- 300 граммов копченой, отварной или обжаренной грудки;
- 100 граммов грецких орехов;
- 30 граммов кинзы;
- 30 граммов зерен граната;
- один крупный баклажан;
- один крупный болгарский перец;
- одну луковицу;
- четверть перца чили;
- три зубчика чеснока;
- столовую ложку гранатового соуса;
- чайную ложку хмели-сунели;
- соль;
- три столовые ложки винного красного уксуса;
- чайную ложку аджики.
Болгарский перец и баклажан моем, делаем несколько проколов и запекаем в духовке 30 минут при 200 градусах. Овощи должны стать мягкими. Во время приготовления их нужно будет перевернуть.
В это время чистим и нарезаем на тонкие полукольца лук. К нему добавляем уксус, аджику и оставляем на 10 минут, чтоб промариновался.
Филе рвем на тонкие и длинные волокна. Острый перец очищаем от семян и нарезаем на тонкие колечки. Чеснок также нужно почистить и мелко нарубить.
Зелень промываем, обсушиваем и мелко нарезаем. Орехи рубим ножом.
Когда овощи запекутся и слегка остынут, очищаем их от кожуры. Перец нужно нарезать соломкой, а баклажан - разобрать на тонкие волокна.
Теперь собираем блюдо. Смешиваем все ингредиенты, кроме зерен граната. Перемешиваем и оставляем минут на 10-20. Перед подачей украшаем гранатом.
Ацецили по грузински - пикантный рецепт
Ацецили из баклажанов является более простым вариантом этого салата. Он готовится очень просто, а результат неизменно радует. Для блюда берем:
- три баклажана;
- 50 граммов грецких орехов;
- 10 граммов острого перца;
- одну луковицу;
- три зубчика чеснока;
- 0,5 чайной ложки хмели-сунели;
- 0,5 чайной ложки молотого черного перца;
- 0,5 чайной ложки кориандра;
- 15 граммов кинзы;
- три столовые ложки уксуса (яблочного);
- три-четыре столовые ложки воды.
Баклажаны очищаем от кожуры, режем на пластины, присаливаем и оставляем минут на 15. Промываем овощи, обсушиваем и обжариваем с обеих сторон.
Для соуса перебиваем вместе все остальные ингредиенты в блендере. Баклажаны нужно порвать на волокна, заправить и перемешать.
Салат ацецили - быстрый рецепт
Этот вариант ацецили чем-то похож на предыдущий, но все же отличается из-за других компонентов соуса. Стоит попробовать разные рецепты, чтоб выбрать тот, который больше всего нравится. Для приготовления этого берем:
- три баклажана;
- одна маленькая луковица;
- два-три зубчика чеснока;
- перец чили (по вкусу);
- 80-100 граммов грецких орехов;
- 15-20 граммов кинзы;
- одну столовую ложку яблочного уксуса;
- три-четыре столовые ложки оливкового масла;
- одну чайную ложку лимонного сока;
- соль;
- молотый черный перец;
- молотый кориандр;
- хмели-сунели.
Баклажаны моем, нарезаем на слайсы толщиной около 0,5 см и обжариваем до золотистости с обеих сторон. Выкладываем на салфетки или бумажные полотенца и слегка солим.
В это время перебиваем в блендере лук, чили, чеснок, кинзу и орехи. Добавляем туда масло, уксус, сок лимона и специи. Если соус будет слишком густым, то можно добавить немного воды.
Баклажаны рвем руками на полоски и заправляем их соусом.