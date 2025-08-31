Полнолуние в сентябре будет полным лунным затмением.

Первое полнолуние осени 2025 и полное лунное затмение - это событие, которое лунный календарь обещает нам в первой декаде сентября. Оно принесет сильный эмоциональный заряд: обострение чувств, интуиции, внезапные перемены настроения, но вместе с тем откроются новые перспективы и появится импульс для творчества и новых начинаний. Украинский астролог Марина Скади-Соколова специально для УНИАН рассказала, когда будет полнолуние и затмение и кому следует быть особо осторожным в это время.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда полнолуние в сентябре 2025 и его особенности

"Полнолуние и лунное затмение нельзя разделять, так как затмение всегда наступает в момент полнолуния. Поэтому лунное затмение в сентябре - это и есть полнолуние", - поясняет астролог Марина Скади-Соколова.

Видео дня

Полное лунное затмение наступит в знаке Рыбы 7 сентября в 21.12 по киевскому времени. В этот момент между Солнцем и Луной будет находиться Земля, и ее тень будет закрывать Луну. Спутник Земли во время затмения уже будет виден на небосклоне, поэтому, скорее всего, мы сможем наблюдать это астрологическое явление и увидим особый оттенок сентябрьской Луны.

Кровавая Луна - почему полнолуние в сентябре так называется

Обычно сентябрьское полнолуние называют Кукурузная Луна, так как идет сбор урожая кукурузы, и люди приносят благодарность природе за ее дары.

"Поскольку будет лунное затмение, то сентябрьскую полную Луну еще называют Кровавой, - рассказывает Марина Скади-Соколова. - Кровавая Луна в сентябре бывает только тогда, когда наступает полное лунное затмение - в этот момент наше ночное светило приобретает красноватый оттенок".

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в сентябре 2025

По словам Марины Скади-Соколовой, полнолуние в сентябре будет иметь слегка экстремальную энергетику, однако есть факторы, которые будут смягчать негативный фон. В частности, на небе сложится гармоничная конфигурация планет между Плутоном, Ураном и Нептуном, которую называют "треугольник возможностей".

Несмотря на то, что психологический фон достаточно сложный и будет присутствовать эмоциональное напряжение, эта конфигурация поможет свести к минимуму неприятности, обусловленные излишними эмоциями. Плюс к этому, начался транзит светлой кармической точки - Белой Луны (Селены) по знаку Льва, который акцентирует темы жизни, мира, света,

- говорит астролог.

Полное лунное затмение - это момент, когда Солнце, символизирующее сознание, как будто бы искажает то, за что отвечает Луна, то есть, связь с подсознанием, психическое состояние, чувственно-эмоциональную сферу жизни. В лунное затмение происходит некое искривление чувств и потребностей, например, вчера любили - сегодня не любим, вчера хотели - сегодня не хотим.

В чем быть осторожным в момент затмения:

в лунное затмение происходит много конфликтов, причина которых чувственно-эмоциональная неудовлетворенность, и просто на пустом месте может возникнуть какая-то провокационная ситуация;

из подсознания могут всплывать страхи из детства, давние психологические травмы и взаимные претензии, незакрытые гештальты;

чаще могут появляться сложности из-за спорных моментов по вопросам места жительства, в кругу семьи, во взаимоотношениях родителей и детей, во время общения супругов или романтических партнеров.

Влияние полного лунного затмения сильнее всего будет ощущаться 6, 7 и 8 сентября. В этот период необходимо позаботиться о своей безопасности, если есть возможность - побыть подальше от мест, которые постоянно обстреливаются российскими военными, советует астролог.

"Чтобы подготовиться к затмению, важно убрать все раздражающие факторы и это облегчит возможность самоконтроля, - говорит эксперт. - Не стоит выяснять отношения в семье, с родителями, детьми, чтобы не спровоцировать в дельнейшем сложную или неразрешимую ситуацию".

В то же время, во внешней деятельности, социальной реализации будет ощущаться положительный эффект, так как сознание, которое символизирует Солнце, в лунное затмение максимально сильно. В профессиональной деятельности, деловой сфере не особо нужно руководствоваться чувствами, однако необходимо все взвешивать и находить баланс.

Период лунного затмения - с 6 по 8 сентября - это хорошее время для тех, кто привык работать в уединении, занимается творческой работой. Ведь эмоциональный мир особенно разнообразен в такие дни, а внутренний накал нужно обязательно выводить внешне, через создание образов это будет хорошо получаться.

Что Кровавая Луна 2025 принесет знакам Зодиака

Марина Скади-Соколова также рассказала, кому из знаков Зодиака следует быть в этот период особенно осторожным.

"Полное лунное затмение 7 сентября будет происходить в 16 градусе знака Рыбы, а это значит, что все люди, которые родились во второй декаде зодиакального месяца Рыбы, то есть, с 1 по 10 марта, будут максимально ощущать негативное влияние этого астрономического явления.

Так как во время этого затмения Луна будет находиться напротив Солнца в Деве, то максимально негативным энергиям сентябрьского лунного затмения будут подвержены Девы, особенно те, которые родились с 3 по 12 сентября.

Еще особенно сложно будет Близнецам и Стрельцам, рожденным во второй декаде зодиакального месяца - с 31 мая по 10 июня и с 3 по 13 декабря.

Легко перенесут полное лунное затмение люди, которые родились вблизи затмений или в сам коридор затмений - в это время они как будто обретают крылья, независимо от своего знака Зодиака. Но в целом таких людей достаточно мало.

Вас также могут заинтересовать новости: