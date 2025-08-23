Ежегодно в августе отмечают День национального флага Украины.

Ежегодно в конце лета в Украине чествуют один из главных государственных символов - национальный флаг. Многие годы сине-желтое знамя - это знак силы и стойкости народа, который объединяет миллионы украинцев в стремлении к свободе и независимости. Когда День флага Украины, история и значение этой даты, а также открытки к празднику - в материале ниже.

Когда День флага в Украине - история праздника

Государственный флаг Украины официально утвержден в 1992 году, но его история началась задолго до этого.

По информации Украинского института национальной памяти, сине-желтые цвета стали символом Украины еще до XIX века. Это сочетание встречалось в геральдике древнерусских городов и на знаменах казаков - на синем фоне они изображали желтые кресты, небесные светила и оружие. Окончательно национальные цвета - синий и желтый - утвердились во времена европейских революций 1848 года, известных как "Весна народов". Тогда над Львовской ратушей впервые был поднят сине-желтый флаг.

Сине-желтое знамя стало знаком борьбы на Приднепровье после революции 1905-1907 годов, а в 1917-м - символом украинской государственности. В апреле 1918 года сине-желтые флаги поднялись и над кораблями Черноморского флота в Севастополе. После утраты независимости сине-желтое знамя продолжало оставаться символом борьбы за свободу. Даже в советские времена украинцы находили смелость поднимать его в Киеве, Чорткове и Львове.

Официально украинский флаг подняли в 1990 году над Тернополем и Львовом, а 24 июля он зареял и над Киевским горсоветом. 4 сентября 1991 года сине-желтый флаг подняли над Верховной Радой, а уже в январе следующего года, как говорили выше, украинский парламент утвердил флаг официально.

Днем Государственного флага Украины выбрали 23 августа - в этот день, в далеком 1991-м, народные депутаты торжественно внесли сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады.

Украинский флаг - это две равные горизонтальные полосы, верхняя - синего цвета и нижняя - желтого. Единого объяснения символики этих цветов нет. Среди популярных трактовок: синее небо над пшеничным полем, вечное единство природных стихий - воды и огня. Также желтый цвет символизирует Божью благодать и духовность, тогда как синий - земное начало и человеческую жизнь.

День флага Украины - картинки

